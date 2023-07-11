Над морем стовп диму: на Бердянській косі пролунали сильні вибухи — соцмережі (фото)

За даними місцевих жителів, вибухи було чутно у всьому Бердянську. Нині на місце події поспішають швидкі.

Related video

У вівторок, 11 липня, у тимчасово захопленому Бердянську пролунали сильні вибухи. Над Азовським морем піднявся стовп диму. Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "Бердянськ сьогодні".

Близько 14:30 у джерелі написали, що у місті шумно та опублікували фото.

На ньому кадру видно, що над лінією моря здіймається стовп диму. За даними каналу, вибух стався на Бердянській косі.

"За попередньою інформацією потрапляння в те саме місце або поряд, що й уночі. Швидкі вже помчали", — йдеться у Telegram-каналі.

Інформації про жертв поки не надходило.

На даний момент окупаційна влада не коментувала інцидент.

Нагадаємо, наприкінці червня у Міноборони повідомили, що українські захисники з початку наступу звільнили на півдні України 130 кв. км. території. На Мелітопольському та Бердянському напрямах ведуться активні та досить важкі бойові дії. Сили оборони вирівнювали лінію фронту та покращували оперативно-тактичне становище.

Також Сили оборони України 30 червня знищили штаб російських окупантів та склад із пальним у тимчасово окупованому Бердянську. За наявними даними, позиції противника були вражені на околицях міста, яке захопила понад рік тому Російська Федерація. Плани противника з кожним успішним ударом ЗСУ руйнуються, адже таких ударів страждає логістика окупаційних російських підрозділів.