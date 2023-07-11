РСЗВ та гаубиці: бригада "Спартан" Гвардії Наступу показала основну міць (відео)

Підрозділ Гвардії Наступу, який успішно звільняв населені пункти Харківщини, отримав потужні засоби ураження.

Реактивні системи залпового вогню та гаубиці — основна вогнева сила бригади "Спартан" Гвардії Наступу. Подробиці повідомили у пресслужбі у Telegram.

Бійці показали відео, на якому можна побачити застосування значної кількості гаубиць. Також підрозділ отримав реактивні системи залпового вогню. Уся ця бойова техніка допоможе у наступі та ліквідації ворога, який утримує тимчасово окуповані території.

Бригада "Спартан": що відомо про підрозділ Гвардії Наступу

Бійці бригади "Спартан" дають гідну відсіч російським окупантам від початку повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України. Особовий склад частини блискуче проявив себе у боях за Харків. Також захисники звільняли населені пункти Мала Рогань, Циркуни та Кутузівка.

Саме спартанці й надалі обороняють місто Харків, Харківську та частину Луганської областей. Бійці підрозділу утримують позиції в районі Торецька Донецької області. Бригада під час активних боїв ліквідувала значну кількість живої сили та військової техніки агресора, зокрема 4 танки противника на об’їзній дорозі під Харковом в перший день оборони та літак СУ-25, пілота якого було затримано. Було також ліквідовано до 2-х рот живої сили росіян, знищено 2 ворожі танки, 8 БМП, 2 установки ЗУ-23-2, 22 одиниці автомобільної техніки та реактивну систему залпового вогню.

Нагадаємо, у червні бійці бригади "Спартан" відпрацювали штурмові дії та зачистку окопів під час наступальних дій. Захисники навчалися виявляти ворожі диверсійно-розвідувальні групи, брати участь у прямих зіткненнях та реалізовувати десантування з БТРів і броньовиків.

У травні у бригаді "Спартан" розповіли про специфіку роботи розвідки. Як зазначають у МВС, гвардійцям часто доводиться діяти в тилу противника та виконувати диверсійно-розвідувальні завдання безпосередньо на лінії бойового зіткнення.