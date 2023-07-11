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Більше не стежитимуть: кіберфахівці СБУ знищили комплекси спостереження росіян (відео)

Фото: Скриншот | Дрон Сил оборони, ілюстративне фото

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки "відключили" російські комплекси відеоспостереження за допомогою дронів-камікадзе.

За минулий тиждень кіберфахівці СБУ ліквідували три російські прикордонні комплекси відеоспостереження модифікацій "Муром" та "Ківер". Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

Згідно з повідомленням, ворог використовував комплекси для цілодобового стеження за територією України та переміщенням українських військових. Крім того, це давало можливість окупантам коригувати свою артилерію.

"Також наші бійці знищили два танки, а снайпери влучними пострілами нейтралізували декілька російських окупантів", — повідомили в СБУ.

На оприлюдненому СБУ відео видно, як дрони-камікадзе підлітають до цілі та знищують її. Крім цього, українські бійці знищили два танки, а снайпери ліквідували декілька російських бойовиків за допомогою влучних пострілів.

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Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео, на якому військові Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою українського FPV-дрона "Пегас" знищили російський БТР.

Також з’явилися відеокадри того, як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" успішно застосувала дрони-камікадзе українського виробництва "Бандерик-К" проти ворога. Зокрема, FPV-дрони знищили техніку та живу силу противника.

7 липня воїни з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону "Едельвейс" показали, як окупант здався в полон після того, як побачив український дрон.