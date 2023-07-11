Більше не стежитимуть: кіберфахівці СБУ знищили комплекси спостереження росіян (відео)

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки "відключили" російські комплекси відеоспостереження за допомогою дронів-камікадзе.

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За минулий тиждень кіберфахівці СБУ ліквідували три російські прикордонні комплекси відеоспостереження модифікацій "Муром" та "Ківер". Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

Згідно з повідомленням, ворог використовував комплекси для цілодобового стеження за територією України та переміщенням українських військових. Крім того, це давало можливість окупантам коригувати свою артилерію.

"Також наші бійці знищили два танки, а снайпери влучними пострілами нейтралізували декілька російських окупантів", — повідомили в СБУ.

На оприлюдненому СБУ відео видно, як дрони-камікадзе підлітають до цілі та знищують її. Крім цього, українські бійці знищили два танки, а снайпери ліквідували декілька російських бойовиків за допомогою влучних пострілів.

Кіберфахівці СБУ знищили комплекси спостереження росіян

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров оприлюднив відео, на якому військові Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України за допомогою українського FPV-дрона "Пегас" знищили російський БТР.

Також з’явилися відеокадри того, як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада "Едельвейс" успішно застосувала дрони-камікадзе українського виробництва "Бандерик-К" проти ворога. Зокрема, FPV-дрони знищили техніку та живу силу противника.

7 липня воїни з 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону "Едельвейс" показали, як окупант здався в полон після того, як побачив український дрон.