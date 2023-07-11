Больше не будут следить: киберспециалисты СБУ уничтожили комплексы наблюдения россиян (видео)

Спецназовцы Департамента кибербезопасности "отключили" российские комплексы видеонаблюдения с помощью дронов-камикадзе.

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За прошедшую неделю киберспециалисты СБУ ликвидировали три российских пограничных комплекса видеонаблюдения модификаций "Муром" и "Кивер". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

Согласно сообщению, враг использовал комплексы для круглосуточного слежения за территорией Украины и перемещением украинских военных. Кроме того, это давало возможность оккупантам корректировать свою артиллерию.

"Также наши бойцы уничтожили два танка, а снайперы точными выстрелами нейтрализовали несколько российских оккупантов", — сообщили в СБУ.

На обнародованном СБУ видео видно, как дроны-камикадзе подлетают к цели и уничтожают ее. Кроме этого, украинские бойцы уничтожили два танка, а снайперы ликвидировали несколько российских боевиков с помощью точных выстрелов.

Киберспециалисты СБУ уничтожили комплексы наблюдения россиян

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обнародовал видео, на котором военные Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины с помощью украинского FPV-дрона "Пегас" уничтожили российский БТР.

Также появились видеокадры того, как 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" успешно применила дроны-камикадзе украинского производства "Бандерик-К" против врага. В частности, FPV-дроны уничтожили технику и живую силу противника.

7 июля воины из 8-го отдельного горно-штурмового батальона "Эдельвейс" показали, как оккупант сдался в плен после того, как увидел украинский дрон.