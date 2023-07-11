Бої тривають на околицях Бахмута за вулицю Ювілейну – прессофіцер бригади ЗСУ (відео)

У російських окупантів залишається найбільш безпечний напрямок Попасна — Бахмут для проведення логістичних дій.

На околицях Бахмута тривають бої за вулицю Ювілейну. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Олег Калашніков, прессофіцер 26 артилерійської бригади ім. Генерал-Хорунжого Романа Дашкевича.

Українські захисники й надалі ведуть важкі бої за на північному та південному флангах поблизу Бахмута. Російські війська намагаються посилити цей напрямок резервами.

"Вони кинули три полки, з них два — на напрямок Берхівка та один — на Кліщіївку", – заявив Олег Калашніков.

дивитися з 1 год 30 хв

Прессофіцер 26 бригади зазначив, що ворог постійно намагається проводити контрнаступальні дії. Знищення логістики російських військових наразі є одним з головних завдань для Сил оборони України.

У російських окупантів залишається найбезпечніший напрямок це Попасна — Бахмут. Саме цієї дорогою вони постачають усе необхідне.

"Винищуємо багато їхнього особового складу та вишукуємо артилерійські системи", – пояснив він.

У загарбників не спостерігається дефіцит боєприпасів. Інформація про це не відповідає дійсності.

Бої перемістилися на околиці Бахмута. Зі слів Калашнікова, Сили оборони не атакують місто "в лоб" та не проводять прямого наступу, оскільки не мають наміру втрачати своїх людей, як це робить Росія.

"Тривають на околицях Бахмута. Тривають бої за вулицю Ювілейну", – додав Олег Калашніков.

Вулиця Ювілейна на околиці Бахмута Фото: DeepState

Нагадаємо, в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни 10 липня повідомили, що Сили оборони України захопили панівні висоти в районі Бахмута, узяли місто під вогневий контроль і продовжують наступати на Запорізькому й Донецькому напрямках. ЗСУ встановили вогневий контроль над самим містом і просунулися на південь від населеного пункту.