"Найманці на порозі Москви": у драмі Путіна з Пригожиним бракує останнього розділу, — Блінкен

За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, 16 місяців тому війська РФ стояли на порозі Києва, а кілька тижнів тому організована самим же головою Кремля ПВК "Вагнер" уже опинилася на порозі російської столиці.

У вівторок, 11 липня, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що він не вірить, що світова громадськість спостерігала кінець історії з ПВК "Вагнер" і його засновником Євгеном Пригожиним. Про це повідомляє CNN.

"Я не думаю, що ми бачили останню главу цієї драми", — зазначив Блінкен в інтерв'ю журналістам.

Держсекретар США назвав збройний заколот Пригожина безпосереднім викликом владі Путіна і прямим викликом базовим передумовам війни в Україні.

"Не думаю, що ми бачили його востаннє", — уточнив він.

Високопоставлений американський дипломат повторив, що бунт ПВК "Вагнер" був внутрішньою справою Росії, але назвав його "дійсно екстраординарним".

"16 місяців тому Росія стояла на порозі Києва, української столиці. І ось, буквально кілька тижнів тому, найманці, яких сам же Путін і організував, уже опинилися на порозі Москви", — пояснив він.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, у Кремлі повідомили, що Володимир Путін провів зустріч із Пригожиним після заколоту. У США назвали обох злочинцями.

Також повідомлялося, що в ISW пояснили, навіщо Путін провів зустріч із Пригожиним. За інформацією військових дослідників, рішення президента РФ провести зустріч із засновником ПВК "Вагнер" йде всупереч із попередньою кремлівською риторикою.