Хвалений спецполк "Ахмат" Кадирова зазнає втрат на передовій, — Череватий (відео)

За словами спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, протягом доби ЗСУ знищили на Бахмутському та Лимансько-Куп'янському напрямках 82 солдати РФ, ще 204 поранено.

Російським військам на тлі значних втрат доводиться перекидати на передову підрозділ полку "Ахмат" голови Чечні Рамзана Кадирова. "Ахматівці" вже відчули на собі удари Сил оборони України, тому видається малоймовірним, що надалі вони залишаться на "нулі". Таку заяву в ефірі телемарафону зробив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

За його словами, за добу ЗСУ знищили на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках 82 російських солдати, ще 204 військових РФ дістали поранення.

Череватий вважає основною проблемою російської армії особовий склад.

"Там дуже сегментоване угруповання", — пояснив речник, додавши, що йдеться про повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи БАРС, територіальні війська і "Шторм-Z", які комплектуються ув'язненими.

"Одна з їхніх мотострілецьких бригад зазнала дуже потужних втрат і туди навіть перекинули підрозділ хваленого полку спецпризначення "Ахмат", і вже вони отримали перші потужні удари", — пояснив спікер.

Спікер Череватий — про полицю Кадирова "Ахмат", з 7:33

Череватий стверджує, що після цього росіяни дійшли висновку про те, що пускати в дію військових із полку "Ахмат" на передовій не цілком ефективно. Надалі, судячи з усього, "ахматівці" зосередяться "на тому, що вміють найкраще: виконувати функцію загороджувального загона для окупаційних військ РФ.

Нагадаємо, що в Україні ліквідували командира полку кадировців. За інформацією російських ЗМІ, після того, як почалося повномасштабне вторгнення, колишній "омонівець" Євген Писаренко пішов воювати добровольцем.

Також повідомлялося, що в МЗС України розповіли про те, що потрібно Україні на передовій.