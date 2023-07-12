Відповідь Трампу: у США назвали єдиний спосіб закінчити війну в Україні за 24 години

Сенатор Майкл Пенс засумнівався в обіцянці колишнього президента Дональда Трампа покласти край російсько-українській війні протягом доби.

Американський сенатор і кандидат у президенти від Республіканської партії США Майкл Пенс прокоментував обіцянку Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Про це пише CNN 11 липня.

На думку сенатора-республіканця, озвучений експрезидентом США план передбачає серйозні поступки президенту Російської Федерації Володимиру Путіну.

"Єдиний спосіб покласти край війні в Україні за 24 години — дати Володимиру Путіну те, що він хоче. І це останнє, до чого Сполучені Штати повинні закликати Україну", — сказав Майкл Пенс.

Водночас політик заявив, що адміністрація Трампа, в якій він працював, залишалася "твердою" щодо Володимира Путіна.

У публікації також згадується про те, що Пенс є активним прихильником американської підтримки Києва в умовах російського вторгнення і поки що єдиним кандидатом у президенти від республіканців, який відвідав Україну.

Нагадаємо, що 4 травня експрезидент США Дональд Трамп укотре зробив заяву щодо закінчення війни в Україні. Він вважає, що поклав би їй кінець через 24 години, якби став президентом США.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський 9 липня дорікнув колишньому президенту США, зазначивши, що війна тривала і до 24 лютого, однак у політика були інші пріоритети. За словами українського лідера, бажання закінчити війну має базуватися на реальному досвіді.