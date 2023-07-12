"Щоб боялися": у Мелітополі окупанти вигадали новий спосіб психологічного тиску на місцевих

Кілька останніх ночей жителі окупованого Мелітополя не можуть спати спокійно. Їм облавами докучають російські окупанти.

В окупованому Мелітополі активізувалися російські загарбники. Окупанти ночами проводять рейди з обшуками та перекривають вулиці. Про це повідомляє місцеве видання "РІА Мелітополь".

"Приходять до двору по 6-7 озброєних автоматників і починають стукати у ворота. Кричать на всю вулицю, що будуть вибивати. Звичайно, всі сусіди прокидаються. Таке відчуття, що робиться це навмисно для психологічного цькування людей, щоб усі навколо боялися. Потім показово з будинку виводять нібито порушника зі скрученими за спиною руками. До ранку після всіх цих розбірок неможливо заснути", — розповідає один із жителів.

За словами місцевих, також вночі окупанти активно переміщують техніку. Перед цим на перехрестях виставляють патрулі — перекривають рух на всьому шляху проходження колон техніки і вимикають освітлення.

У ніч проти 10 липня після початку комендантської години мелітопольці помітили на вулиці "Тигр" і КУНГ. Солдати ЗС РФ перекрили дорогу і зупиняли всі КаМАЗи, "буханки" і навіть автомобілі швидкої, які їхали у Запорізькому напрямку. Водіїв та транспорт відпускали лише після огляду.

Нагадаємо, що ЗСУ за 5 тижнів наступальних дій звільнили стільки територій, скільки РФ захопила за останні пів року. Зараз контрнаступ відбувається на 3 основних напрямках фронту — Бахмутському, Бердянському та Мелітопольському.

Раніше повідомлялося, що РФ обходить постачання озброєння через Кримський міст і робить це через Мелітополь. РФ обходить поставки Кримським мостом через Мелітополь.