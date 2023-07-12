Чи можуть релігійні переконання завадити служити в армії: в УГКЦ дали відповідь

За словами глави Української греко-католицької церкви, поняття віри не має бути перешкодою для вступу до лав армії. Не можна посилатися на свої релігійні переконання та відмовлятися від виконання військової служби.

В Україні відбувається загальна мобілізація на тлі повномасштабного вторгнення Російської Федерації. У зв'язку з релігійними переконаннями деякі українці відмовляються використовувати зброю. Про це розповів глава Української греко-католицької церкви (УГКЦ), верховний архієпископ Києво-Галицький Блаженніший Святослав в інтерв'ю "Главком".

Він наголосив, що релігійні переконання не повинні бути перешкодою для вступу до лав армії. Церква активно радить вірянам-військовозобов'язаним не відхиляти мобілізацію та брати участь у захисті Батьківщини.

"Захист Батьківщини — природне право і святий обов'язок громадянина. Церква тут не може бути абсолютно на заваді. Навпаки, супроводжує своїх вірних у їхньому обов'язку захищати свою Батьківщину. Наші військові капелани йдуть разом із нашими людьми в те саме військо. Ми підтримуємо нашу армію", — наголосив він.

Архієпископ також висловив свою думку щодо випадків, коли віряни пред'являють аргументи в суді, стверджуючи, що їхня віра в Бога заважає їм виконувати військову службу.

Він зазначив, що згідно з християнським вченням про війну і мир, яке сповідується Католицькою церквою, релігійні переконання не є підставою для відмови від служби. Він наголосив, що не можна посилатися на свої релігійні переконання в даному випадку і відмовлятися від виконання військової служби.

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