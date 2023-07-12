В Підмосков'я залетів безпілотник з вибухівкою: службові собаки розгубилися

Безпілотник з причепленим до нього прямокутним предметом виявили поряд з приватними будинками в підмосковному Подільську.

У Росії в Підмосков'ї місцеві жителі помітили безпілотник і забили на сполох. На місце прибули вибухотехніки із службовими собаками. Про це повідомляє російське видання Baza.

Інцидент стався у місті Подільськ Московської області увечері 11 липня. Квадрокоптер розміром 20 на 20 сантиметрів із прямокутним предметом залетів у місто, і його помітили поряд із приватними будинками на вулиці Ціолковського.

На місце приїхали поліцейські та кінологи. Предмет оглянули дві службові собаки. Одна з них умовним сигналом показала, що предмет не містить у собі вибухових речовин. Інша показала, що прямокутним предметом може бути бомба.

Поліція евакуювала чотирьох людей із найближчих будинків. Предмет на квадрокоптері оглянули вибухотехніки — попередньо, квадрокоптер ніс бомбу з вибуховою речовиною вагою 600 грам. Знахідку відправили на експертизу.

Нагадаємо, що на південному напрямку військовий ЗС РФ здався в полон дрону, але мало не загинув, підірвавшись на міні. Його врятували українські солдати.

Раніше повідомлялося, що 4 липня 5 дронів атакували Москву, один із них встиг уразити будівлю на території одного з військових об'єктів у місті Кубинка. Дрон UJ-22 Аirborne з легкістю міг подолати 400 кілометрів від кордону з Україною.