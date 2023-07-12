У Севастополі "шумно": місцеві жителі повідомляють про звуки пострілів і вибухів

За даними місцевих каналів, жителі Севастополя почули кілька гучних вибухів, які пролунали в різних сторонах міста.

У середу, 12 липня, в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Місцеві жителі поскаржилися, що в місті "шумно". Про це повідомляє місцевий Telegram-канал "ЧП Севастополь".

Крім того, севастопольці повідомляють про звуки стрілянини, які чути в місті. Цю інформацію публікують у місцевих пабліках.

Близько 9:35 години жителі Севастополя активно обговорювали вибухові звуки, які пролунали в місті. Місцеві пабліки були заповнені панічними обговореннями цієї події.

"Що за звуки пострілів/вибухів зараз чути в місті?", "Що гримить? І що горіло зранку на Північній?", "А що щас бахає?", "Що бабахає?!" — пишуть жителі Севастополя.

Місцеві жителі про вибухи в Севастополі

Деякі з них висловлюють надію на те, що "працює ППО" або "проходять навчання".

Судячи з обговорень, вибухи чітко чути в різних районах міста. При цьому лунають вони протягом досить тривалого часу.

Нагадаємо, 10 липня повідомлялося, що українські бійці вірять в успішний контрнаступ і повернення Кримського півострова в короткі терміни. Бійці ЗСУ в інтерв'ю з німецькими журналістами зазначили, що всі розповіді про те, що в окупантів неприступні позиції, є нісенітницею.

А 9 липня "влада" окупованих територій заявила про те, що рух Кримським мостом перекрито і пов'язано це нібито зі спробою ЗСУ атакувати споруду, про що написав представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов.