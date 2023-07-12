Кабмін розширив список професій для бронювання військовозобов'язаних

У Міністерстві економіки заявили про розширення переліку сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлення чітких термінів розгляду держорганами звернень підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливим.

Кабінет Міністрів розширив список галузей зайнятості, працівники яких підлягають бронюванню. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 11 липня, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Кабінет Міністрів України вніс зміни до Постанови № 76 від 27 січня 2023 року, якою регулюються питання бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та воєнний час. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані, та встановлено чіткі строки розгляду держорганами звернень підприємств, установ та організацій щодо визначення їх критично важливим", — ідеться в повідомленні.

Було внесено зміни до правил бронювання військовозобов'язаних, які перебувають у списку військовозобов'язаних, під час дії воєнного стану. Також було внесено зміни до порядку визначення підприємств, установ та організацій, які мають особливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в період особливих умов.

"Під час зустрічей із бізнесом ми отримували неодноразові скарги на зволікання державних органів із розглядом звернень щодо визначення підприємств критично важливими. Це впливало на діяльність господарюючих суб'єктів, заважало бізнесу планувати свою роботу. Бюрократичній тяганині в питаннях бронювання буде покладено край", — сказала перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що цим рішенням уряд встановив граничні строки розгляду: звернення підприємств, установ та організацій має бути розглянуте терміном до 10 робочих днів з моменту отримання.

Нагадаємо, що в Україні існує законодавство, яке встановлює процедуру мобілізації для громадян, які не служили в армії за призовом. Однак перед відправкою до військової частини, такі особи зобов'язані пройти обов'язкову підготовку, яка триває від 7 до 20 днів.

Раніше повідомлялося, як отримати відстрочку від мобілізації військовозобов'язаній особі. Перший крок — візит до ТЦК і СП після отримання повістки.