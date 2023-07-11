Мобілізація в Україні: чому на фронт можна потрапити і без бойового досвіду

Громадяни України, які раніше не служили в армії, зобов'язані пройти навчання в спеціалізованих навчальних центрах.

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В Україні існує законодавство, яке встановлює процедуру мобілізації для громадян, які не служили в армії за призовом. Однак, перед відправкою до військової частини, такі особи зобов'язані пройти обов'язкову підготовку, яка триває від 7 до 20 днів. Про це повідомила юрист Тетяна Козян на сайті однієї з українських адвокатських компаній.

Відповідно до законодавства України, всі чоловіки віком від 18 до 60 років можуть підлягати мобілізації, за винятком випадків, які прямо передбачені законом. Особи, які не пройшли строкову службу в армії, не є винятком із цього правила.

"Такі особи становлять так званий громадський резерв — людей, яких можна залучити до комплектування ЗСУ, а також інших військових формувань, оскільки вони не мають обмежень за віком і станом здоров'я", — йдеться у статті.

За словами захисниці, громадяни, які раніше не служили в армії, зобов'язані пройти навчання в спеціалізованих навчальних центрах.

"Тільки після цього має відбуватися відправлення до військових частин", — написала Козян.

В умовах воєнного стану в Україні було запроваджено обмеження на терміни підготовки для сержантського і рядового складу, передбачені навчальними центрами. Варіюючись від 7 до 20 днів, тривалість підготовки залежить від конкретної спеціальності.

Крім того, чинне законодавство ясно вказує, що підготовка повинна проводитися без шкоди для якості навчання. У зв'язку з цим суворо забороняється направляти на фронт мобілізованих громадян без досвіду служби і без попередньої підготовки.

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