Зеленський назвав відмінності гарантій безпеки від Будапештського меморандуму

За словами глави держави, незабаром мають бути озвучені гарантії безпеки для Києва, однак цей документ не має стати повною заміною членства. Також він вважає, що Будапештський меморандум не мав такої функції.

Наразі Україна максимально наблизилася до свого членства в НАТО і в майбутньому це обов'язково станеться, союзники вже дали свою згоду. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час пресконференції з Володимиром Зеленським у межах саміту у Вільнюсі 12 липня.

За його словами, запрошення до Альянсу для Києва надійде тоді, коли всі члени погодяться з тим, що умови були виконані. У цей час НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно для перемоги над російською агресією.

"Зараз Україна ближче до НАТО, ніж будь-коли, союзники погодилися, що Україна стане членом Альянсу, тому усунули План дій щодо членства (ПДЧ). Ми маємо переконатися, що коли війна закінчиться, будуть створені надійні домовленості щодо безпеки України, щоб історія не повторилася. Зараз ми зустрічаємося як рівні, але я чекаю дня, коли ми зустрінемося, як партнери по НАТО", — йдеться в повідомленні.

Висловився з цього приводу і президент України Володимир Зеленський. Насамперед він зазначив, що безпека у світі зараз у дефіциті й одне із завдань саміту виправити це.

Під час переговорів із партнерами, які триватимуть упродовж дня, президент України хотів би почути позитивні новини щодо гарантій безпеки, але вони в жодному разі не повинні замінити членство в Альянсі.

"Сьогодні ці гарантії безпеки може підтвердити "Велика сімка", і я думаю, що якщо це станеться, ми будемо над цим працювати, це буде для нас конкретним успіхом. Результати саміту хороші, але якби було запрошення — вони були б ідеальними", — каже Володимир Зеленський.

Окремо на пресконференції було озвучено тему Будапештського меморандуму. Президент України Володимир Зеленський не вважає, що вони були якимись гарантіями безпеки, а новий документ має значно відрізнятися за змістом.

"Він має діяти, поки Україна не перебуває в НАТО. Хоча всі ми розуміємо, що найкраща гарантія для нас — бути в НАТО. На шляху до Альянсу ми хотіли б мати ті гарантії, які зараз у нас, і мати їх постійно. Ми хочемо мати документ. Щоб допомога базувалася не тільки на наших особистих стосунках, а щоб була виписана дуже конкретно", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня Фокус повідомляв, про що Зеленський домовився у Вільнюсі з союзниками. Вони виділили Україні нові пакети військової допомоги, які незабаром почнуть надходити на фронт. Також торкнулися теми майбутнього членства України в НАТО.