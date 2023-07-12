Гра в пісочок: "влада" Криму наживається на оборонних рубежах для ЗС РФ, — Гуменюк

За словами начальниці пресцентру Сил оборони "Південь", на спорудження ділянок, які нібито не повинні дати пройти ЗСУ на півострів, виділяються величезні гроші. Місцева "влада" на тлі розмов про контрнаступ вже почала збирати речі.

Окупаційна влада Криму почала "грати в оборону" на території півострова. Відбувається це на тлі контрнаступу ЗСУ. Про це заявила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телеканалу Freedom 12 липня.

За її словами, росіяни недолуго витрачають бюджетні кошти і це підтверджують їхні минулі поразки. Зокрема на півдні, коли вони рили піщані окопи, обкладали, обшивали їх деревиною.

"А потім гра в пісочок усім добряче набридла, і бюджетні кошти були благополучно закопані в цей же самий пляжний окоп. Так і зараз це виглядає — як хороша міна при поганій грі, коли потрібно переконувати населення, що влада щось робить, якимось чином про них піклується, і укріплення створюється знову", — йдеться в повідомленні.

Також було зазначено, що виділення грошей на оборонні рубежі — великий обіг державного бюджету і колаборанти це прекрасно розуміють. Наталія Гуменюк додала, що вони вже почали вивозити свої сім'ї з регіону, а також приховують сліди злочинів, які скоїли за роки незаконної окупації.

"Вони чітко розуміють, що зараз необхідно нажитися на всьому тому, на чому можна нажитися. Тому ось ця гра в оборону, інакше її назвати неможливо, в принципі досить символічна. Потрібно щось робити, а допоможе чи ні — таке", — ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що російські війська активно готуються до оборони Криму. Аналітики з Military Media Center зазначають, що противник зміцнює Кримські перешийки і проводять фортифікацію північної, західної та східної частин півострова.