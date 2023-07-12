"Жнива тривають": 53 бригада миттєво зреагувала на спробу прориву та знищила 9 БМП (відео)

Українські захисники застосували САУ та ПТРК проти військ РФ, які намагалися прорватися через позиції Збройних сил України.

Українські війська зуміли зупинити прорив російських загарбників та ліквідували 9 одиниць БМП. Про це повідомили у пресслужбі у Facebook 53-ї механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха.

Противник вирішив здійснити спробу прориву позицій, але вийшло все як завжди – пішло "по плану". Усі підрозділи 53-ї механізованої бригади ім. князя Володимира Мономаха миттєво зреагували та відповіли на наміри російських загарбників.

Захисники застосували САУ та ПТРК. Українці безжально ліквідували всю наступальну техніку разом з особовим складом.

"Загалом було знищено 9 БМП. Жнива тривають! Слава Україні!", – йдеться у дописі.

Знищення бойової техніки росіян у липня 2023 року

ССО України знищили 9 одиниць ворожої техніки в районі Бахмута. Знищені артустановки та важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", комплекси П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2". Оператори ССО вели полювання за технікою окупанта протягом тижня. Визначивши координати розташування техніки та розрахунків противника, було нанесено ураження засобами артилерії.

Також 11 липня миколаївські десантники знищили 152-мм САУ "Гіацинт-С" високоточним боєприпасом. Влучним вогнем із використанням високоточних боєприпасів було знищено ворожу самохідну гармату, яка вважається однією з основних у військах РФ.

Нагадаємо, 12 липня САУ Krab знищила позиції ворожого екіпажу БПЛА. Українські захисники простежили за ворожим дроном, що дало можливість знищили екіпаж техніки, який здійснював керування з лісосмуги.