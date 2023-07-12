"Кредо-М", "Борисоглебськ" та багато іншого: ЗСУ на півдні "вполювали" рідкісну ворожу техніку

Окупанти на Таврійському напрямку за добу не дорахувались 2 десятки одиниць техніки, розповів генерал Тарнавський. Зокрема, російські вояки втратили гаубиці, ББМ, РСЗВ, ЗРК та РЕБ.

Сили оборони України дали перцю російським окупантам на Таврійському напрямку. Вони знищили дві роти солдатів ворога та 2 десятка їхньої техніки. Про це повідомив 12 липня командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, протягом минулої доби російські окупанти 19 разів атакували позиції Сил оборони. Своєю чергою українські артилеристи завдали вогонь по позиціях та техніці ворога.

"Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот. Знищено 22 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 6 ББМ, 2 гаубиці 2А65 "Мста-Б", 2 БМ-21 "Град", гармата 2А36 "Гіацинт-Б", БПЛА "Орлан-10", БПЛА "Supercam", зенітний ракетний комплекс "Бук", переносна РЛС "Кредо-М", РЕБ "Борисоглебськ" та автомобільна техніка", — повідомив командувач.

Крім техніки та особового складу росіяни також розпрощалися із трьома складами боєприпасів.

Нагадаємо, що на Херсонщині російські окупанти "демілітаризували" свій же танк. Вони влетіли на ньому у стовп, покинули його і втекли. Далі танк поцілили з дрона прикордонники ДПСУ.

Раніше повідомлялося, що на Бахмутському напрямку ЗСУ провели успішні контрнаступальні дії на 2 ділянках фронту. Українські захисники просунулися в напрямках Біла Гора — Андріївка та Біла Гора — Курдюмівка і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.