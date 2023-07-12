Бєлгородська область під обстрілом: зруйновано ЛЕП, у селищах немає світла

За повідомленням російських ЗМІ, під мінометний вогонь потрапили п'ять населених пунктів Демидівка, Реп'яхівка, Старолісся, Прилісся і Гафівка. В останньому зникла електрика.

Кілька населених пунктів Бєлгородської області РФ 12 липня опинилися під обстрілом. Російські пабліки пишуть, що під удар потрапили одразу п'ять населених пунктів Красноярузького району — Демидівка, Реп'яхівка, Старолісся, Графівка і селище Прилісся.

Російські ЗМІ традиційно звинувачують в обстрілах Збройні сили України.

"ЗСУ почали масований мінометний обстріл Бєлгородської області. За нашою інформацією, під ударами відразу п'ять населених пунктів Красноярузького району", — пише Telegram-канал Mash.

Повідомляють, що внаслідок обстрілу один зі снарядів точно влучив у лінію електропередач, через що без електрики залишилося село Графівка.

Зазначимо, що всі населені пункти є прикордонними і розташовані вздовж кордонів із Сумською областю України.

Місцеві канали також повідомляють про обстріли.

"Приблизно 20 хвилин тому жителям села Графівка Красноярузького району надходили СМС-сповіщення від РСНС про обстріл", — ідеться в повідомленні.

Губернатор регіону В'ячеслав Гладков поки не прокоментував ситуацію в цих населених пунктах. Також на момент публікації немає коментарів інших офіційних осіб РФ. Однак за повідомлення Гладкова, по Красноярузькому районі було завдано ударів ще 11 липня.

"У Красноярузькому районі під обстріл потрапила околиця села Старосілля. Противник випустив 3 артилерійські снаряди. Обійшлося без постраждалих і руйнувань", — написав губернатор у Telegram.

Нагадаємо, востаннє про обстріл Бєлгородської області повідомляли 8 липня. Губернатор області В'ячеслав Гладков написав, що ЗСУ нібито обстріляли населений пункт Шебекіно з "Градів", унаслідок чого в місті спалахнуло одразу кілька пожеж.