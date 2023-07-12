Країни G7 погодили спільну декларацію підтримки України: у Зеленського пояснили деталі

Серед основних положень документа — заходи з надання допомоги Україні та запобігання новій агресії, заходи на випадок нової агресії проти України, притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини, а також підтримка демократичного розвитку України.

Країни "великої сімки" за результатами саміту НАТО погодили спільну декларацію підтримки України. У ній містяться основні положення щодо безпеки України, яка є складовою безпеки Євроатлантичного регіону, що вказує на майбутнє членство України в НАТО. Про те, що передбачають гарантії безпеки та з яких компонентів вони складаються, розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ключовою тезою Декларації є підтвердження того факту, що безпека України є складовою безпеки Євроатлантичного регіону. Цю тезу підкріплює згадка про майбутнє членство України в НАТО", — написав український політик.

У документі зазначено, що союзники зобов'язуються підтримувати Україну в її захисті від агресії РФ стільки, скільки буде потрібно, дотримуючись принципів територіальної цілісності та суверенітету, а також Статуту ООН.

Гарантії безпеки містять такі основні компоненти:

Насамперед гарантії безпеки включають у себе заходи з надання допомоги Україні та запобігання новій агресії. Тут ідеться про постачання озброєння, підтримку та розвиток Військово-промислового комплексу України, співробітництво в галузі розвідки та кібербезпеки тощо. Сюди ж входить підтримка сфер енергетики, технічна та фінансова допомога. Далі йдуть заходи на випадок нової агресії проти України. Вони передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни. Підтримка в притягненні Російської Федерації до відповідальності за агресію та кроки економічного і юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ і збільшення її витрат на війну. У свою чергу цей пункт включає в себе:

посилення санкційного тиску;

заморожування російських активів;

створення механізмів стягнення репарацій і судове переслідування винних у злочинах проти України та її громадян.

4. Подальша підтримка демократичного розвитку України.

"Декларація — перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки", — акцентував Єрмак.

Глава ОП також пояснив, що по суті цей документ є рамковим загальним документом. Після нього буде наступний крок — укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об'єднаних рамками багатосторонньої взаємодії. Ця угода діятиме до моменту вступу в НАТО.

Насамкінець Єрмак наголосив, що для України тепер вкрай важливо перемогти у війні у 2024 році до початку наступного саміту НАТО, який відбудеться у Вашингтоні.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак у межах дискусії із західними партнерами щодо результатів саміту НАТО зазначив, що Вільнюський саміт демонструє Москві чіткий сигнал того, що союзники Києва не просто вірять, а впевнені в перемозі України.