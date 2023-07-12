"Треба йому зателефонувати": Зеленський відреагував на вислів Воллеса про Amazon (відео)

Український лідер звернувся до очільника Міноборони України Олексія Резнікова, запитавши, які в нього стосунки з британським колегою.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що українці вдячні британському народу за підтримку, а слова міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, який заявив, що його країна не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, не є для нього зрозумілими. Український політик виступив 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі.

Він прокоментував слова британського міністра, який порадив Києву частіше демонструвати вдячність західним партнерам. Президент України зазначив, що наша держава дуже вдячна всій Великій Британії за регулярну допомогу.

"Не розумію питання. Ми завжди були вдячні і завжди дякуємо. Я просто не знаю, як ми ще повинні дякувати. Можемо зранку прокидатися і дякувати міністру", – розповів Зеленський.

Представники влади регулярно висловлюють вдячність за надану підтримку. Зеленському цікаво, що саме мав на увазі міністр оборони Великої Британії.

"Нехай він напише мені, як потрібно дякувати, і я так і подякую", — сказав Зеленський.

Він також звернувся до очільника Міноборони України Олексія Резнікова, запитавши, які в нього стосунки з британським колегою. На що той відповів, що все добре.

"Треба йому зателефонувати, сьогодні", – з іронією висловися Зеленський.

Заява Воллеса про Amazon

Керівник Міноборони Британії Бен Воллес заявив, що українці мають висловлювати більше вдячності, щоб переконувати політиків Заходу продовжувати допомагати Києву зброєю. Політик зазначив, що Велика Британія не є службою доставки інтернет-магазину Amazon, а тому українцям потрібно бути вдячними за військову допомогу.

Нагадаємо, 12 липня президент США Джо Байден пожартував на зустрічі з Зеленським. Американський лідер натякнув, що Україна тепер є невід’ємною частиною західної цивілізації та тісно інтегруватиметься у західні воєнно-політичні та економічні структури, тому "застрягла" з цивілізованим світом.