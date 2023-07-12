ЄС готується довго захищати Україну, виділяючи мільярди на оборону і відновлення, — Politico

За словами журналістів, членство України в ЄС саме по собі буде зобов'язанням у сфері безпеки. Також у Євросоюзі зобов'язуються забезпечити Києву фінансову підтримку для повного відновлення після війни.

Дипломатична служба ЄС розробила план, який рекомендує блоку взяти на себе повний список "зобов'язань безпеки перед Україною" на довгі роки. Про це пише видання Politico з посиланням на секретні документи, які потрапили до журналістів.

Повідомляють, що пропозиція дипломатичної служби РФ охоплює весь спектр потреб України для відбиття агресії РФ: від забезпечення "постійного" припливу зброї до військової підготовки українських солдатів, а також обмін розвідданими і допомогу у встановленні зв'язків між оборонними виробниками ЄС і України.

Ба більше, як ідеться в матеріалі, у документі прямо зазначено, що членство України в ЄС саме по собі буде зобов'язанням у сфері безпеки. Також у Євросоюзі зобов'язуються забезпечити Україні фінансову підтримку для повного відновлення.

"Що більше ми говоритимемо про довгострокові зобов'язання, то більше ми зможемо послати Путіну сигнал про те, що він не може розраховувати на європейську втому через вибори або з будь-якої іншої причини", — сказав один із дипломатів ЄС на умовах анонімності.

Однак він зазначив, що в Європі не розраховують на те, що війна триватиме всі ці роки. У ЄС, за словами журналістів, відмовилися коментувати документи.

За словами журналістів, крім ЄС, великі західні держави, як-от США, Велика Британія, Німеччина і Франція, працюють над створенням власної "парасольки" безпеки, яка дасть змогу іншим країнам приєднатися і взяти на себе різні зобов'язання з надання постійної військової допомоги Україні.

Також повідомляється, що окремо НАТО працює над способами модернізації збройних сил України та підготовки до того, щоб одного разу вона приєдналася до військового альянсу.

Нагадаємо, що американські журналісти раніше заявили, що запрошення України до НАТО допомогло б Зеленському піти на гіркий мир із РФ. Видання пише, що в України зараз, імовірно, найсмертоносніша і наймотивованіша армія в Європі. Вона могла б стати прекрасним доповненням для Північноатлантичного Альянсу.