"Провокуєте найгіршу війну": Борис Джонсон застеріг США від "втоми" від України

Екс-прем'єр Великої Британії заявив, що не може бути "жодних виправдань" для відтермінування членства України в НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Сполучені Штати Америки продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі проти Російської Федерації. Про це пише CNN 12 липня.

Борис Джонсон сказав журналістам, що не може бути "жодних виправдань" для відтермінування вступу України до НАТО. За його словами, "дуже важливо" встановити, що Україна перебуває на шляху до членства в Альянсі.

"Останнє заперечення, що залишилося, полягало в тому, що це буде провокацією для Володимира Путіна. Ну, ми бачили, що відбувається, коли у вас немає України в НАТО, ви провокуєте найгіршу війну в Європі за 80 років", — сказав політик.

Колишній глава британського уряду зазначив, що крім російських окупантів, ворогом Києва є "втома від України". Він підкреслив, що перемога України "життєво важлива для демократії та свободи в усьому світі".

"Вони повинні перемогти, це абсолютно необхідно", — заявив Борис Джонсон.

Політик також підтримав рішення США відправити ЗСУ касетні боєприпаси, незважаючи на те, що Велика Британія є учасником Конвенції про касетні боєприпаси.

Нагадаємо, що 9 червня Борис Джонсон заявив, що йде з посади депутата Палати громад у зв'язку з результатами розслідування, пов'язаного з організацією вечірок у його резиденції під час локдауну.

Пізніше, 16 червня, стало відомо, що експрем'єр Великої Британії отримав нову посаду. Він працюватиме в журналістиці та вестиме щотижневу колонку в газеті Daily Mail.