У квартирі знайшли тіло, а ППО знищила десяток БПЛА: подробиці атаки на Україну (фото)

За інформацією Київської ГВА, наслідки чергової атаки російських окупантів видно одразу в чотирьох районах міста. Також вибухи лунали і в інших областях країни.

Російські окупанти посеред ночі обстріляли мирні міста України. Вибухи та роботу ППО зафіксовано в Києві, Херсоні, Хмельницькій області та Кропивницькому.

Атака на Київ: подробиці

Унаслідок обстрілу в столиці загинула людина. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі 13 липня.

За його словами, у столиці вночі працювали сили ППО і внаслідок російської атаки в одному з районів Києва було знайдено тіло загиблої людини.

"У Подільському районі столиці під час гасіння загоряння в багатоквартирному житловому будинку виявили тіло загиблого", — ідеться в повідомленні.

Також падіння уламків було зафіксовано і в інших районах Києва — Солом'янському, Шевченківському, Подільському та Дарницькому. На місце оперативно прибули екстрені служби. Усі пошкодження та руйнування уточнюються, зазначає міський голова.

У Київській міській військовій адміністрації також прокоментували масовану атаку росіян ударними дронами. Вони заходили на територію Києва з різних напрямків і близько десяти ворожих цілей були збиті силами ППО.

"На жаль, у Дарницькому, Солом'янському, Шевченківському, Оболонському та Подільському районах міста зафіксовано випадки падіння уламків. Попередньо є пошкодження житлових будинків. Двоє травмованих у Дарницькому р-ні: дівчина 19 років та чоловік 23 років (осколкові поранення), їх госпіталізовано до лікарні", — ідеться в повідомленні.

У Шевченківському районі врятували одну людину. Решту інформації буде оприлюднено пізніше.

У ДСНС зазначили, що за ніч до роботи залучили щонайменше 95 рятувальників і ще 19 машин спецтранспорту.

"За однією адресою рятувальники ліквідували пожежу на балконі 5 поверху 16-поверхового житлового будинку. Унаслідок події було травмовано 2 особи (отруєння продуктами горіння), від госпіталізації вони відмовилися", — пише пресслужба відомства.

Вибухи в Кропивницькому: подробиці

Також посеред ночі вибухи пролунали в Кропивницькому, за інформацією "Суспільного", але більш детальної інформації на момент публікації матеріалу немає.

Вибухи в Хмельницькій області: подробиці

У Хмельницькій області також було чути звуки вибухів.

Вибухи в Херсоні: подробиці

У Херсоні росіяни били артилерією по житлових кварталах міста, повідомили місцеві Telegram-канали. У місцевій ОВА ніяк не прокоментували вибухи на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 12 липня повідомлялося, що в одному з парків Запоріжжя пролунав вибух. Унаслідок падіння з неба невідомого об'єкта постраждала дитина та ще 5 осіб.