"Поранених вивозили потайки": в окупованому Маріуполі "прилетіло" в казарму "кадирівців"

Поранених повезли до Донецька, а окупаційна влада між тим оголосила про вдалу роботу російської протиповітряної оборони.

Останнім часом чеченським підрозділам не щастить на території України. Після того, як ЗСУ дали перцю їм під Бахмутом, і ті з купою 200-х і 300-х змушені були звідти накивати п'ятами, до них "прилетіло" і в окупованому Маріуполі. Про це повідомив радник міського голови маріуполя Петро Андрющенко 13 липня.

"Наші повідомляють про влучання в казарму "кадирівців", яка розтшована на території ММК ім. Ілліча. За попередньою інформацією, поранених вивозили потайки в бік Донецька, що може свідчити про їхній важкий стан. Деталі з’ясовуємо. Судячи з інфошуму в російському медіасередовищі, ураження може бути співставним з "Юр’ївською бавовною", яку росіяни теж масовано маскували під "роботу ППО", — написав Андрющенко.

Петро Андрющенко наголосив, що день, 13 липня, почався добре.

Нагадаємо, що "кадирівці", яких перекинули під Бахмут, таки доїхали до передової. Втім провоювали вони не довго — ЗСУ відкрили по них вогонь. Ті отримали купу 200-х і 300-х, звернулися і чкурнули в більш безпечне місце.

Також повідомлялося, що Сили оборони України після оголошення Кадировим про перекидання підрозділу "Ахмат" в район Бахмута, з нетерпінням чекали на них майже 2 дні, бо ті "поспішали" туди так само, як свого часу в Ростов — придушувати заколот Пригожина. Українські бійці не вважають "кадирівців" якоюсь страшною силою, бо з досвіду знають, що їхні підрозділи "розбирають на запчастини" навіть новобранці ЗСУ.