"Іскандер-М", "Калібр" і "Шахеди": чим Росія атакувала Україну в ніч на 13 липня

За інформацією Повітряних сил, запускали цілі одразу з кількох напрямків: дрони-камікадзе — з Курська і Приморсько-Ахтарська, а ракети — з акваторії Чорного моря та окупованого Джанкоя в Криму.

Українські сили ППО минулої доби знищили 20 ударних дронів іранського виробництва Shahed-136/131, а також дві крилаті ракети "Калібр". Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ 13 липня.

Запускалися повітряні цілі у вигляді дронів-камікадзе одразу з двох напрямків — північно-східного (Курськ), а також з південно-східного (Приморсько-Ахтарськ). Крилаті ракети російські окупанти запускали з південного напрямку. "Калібр" з Чорного моря, а також балістичну "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Джанкоя в Криму.

"У результаті бойової роботи всі 20 ударних дронів знищено, переважно в Київській області. Також у різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Щодо наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Для боротьби з атакою противника залучалися зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил, а також протиповітряна оборони інших складових Сил оборони.

"За поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 15 групових авіаційних ударів по російських окупантах", — підсумували у пресслужбі ПС ЗСУ.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що російські окупанти третю ніч поспіль атакували Київ та інші міста України. У столиці уламки ворожих БПЛА впали одразу в чотирьох районах, а жителі Херсона, Кропивницького та Хмельницької області чули вибухи. В одній із квартир Києва було виявлено тіло людини.