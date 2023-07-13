Мопед був замінований: біля будинку кримського колаборанта стався вибух, — росЗМІ (відео)

За даними росіян, невідомі підклали вибухівку в транспортний засіб, який здетонував близько 19:00 біля будинку пропагандиста Олександра Таліпова. Двоє людей дістали поранення.

У тимчасово окупованій Феодосії, що в Криму, пролунав вибух. Це сталося біля будинку, де проживає колаборант і прокремлівський пропагандист Олександр Таліпов. Російські джерела повідомляють, що мопед, який вибухнув, був замінований. Про це заявили в пропагандистському медіа SHOT.

У середу, 12 липня, в тимчасово окупованому Криму вибухнув мопед. Спочатку у росіян було дві версії — вибух бензобака з пальним або закладений вибуховий пристрій.

"За нашою інформацією, невідомі підклали вибухівку в транспортний засіб, припаркований у дворі на вулиці Земській, яка здетонувала близько 19:00", — заявляє джерело.

За даними видання, внаслідок вибуху постраждали дві літні жінки — 85-річна жінка дістала травму колін, а 61-річна — осколкові поранення живота.

У росЗМІ повідомили про порушення кримінальної справи за фактом замаху на вбивство двох і більше осіб загальнонебезпечним способом.

Що відомо про Олександра Таліпова

Олександр Таліпов, який живе в тимчасово окупованому Криму, є колаборантом і блогером, який підтримує прокремлівську позицію. Його діяльність пов'язана з наданням допомоги окупаційним військам і поширенням російської пропаганди. Він відомий як творець пропагандистського ресурсу "Кримський Смерш", який займається дискредитацією українських патріотів на півострові. Інформація про його діяльність міститься в базі даних "Миротворця".

Одного разу цей проросійський блогер подав скаргу на дівчину, яка намалювала український герб на дитячому майданчику в тимчасово окупованому Сімферополі. Згодом українську патріотку було виявлено, і її змусили "вибачитися" на камеру під пресингом окупаційних сил.

Таліпов використовує свій Telegram-канал для розкриття особистих даних жителів Криму, які висловлюють антиросійську позицію. Унаслідок таких дій жителі Криму, які підтримують Україну, стикаються з можливим адміністративним і кримінальним переслідуванням за звинуваченням у "дискредитації" російської армії. У відповідь на ці дії Таліпова, українська прокуратура ініціювала кримінальну справу проти нього за звинуваченням у "розпалюванні національної ворожнечі та ненависті".

Нагадаємо, 8 липня повідомлялося, що російські війська активно готуються до оборони Криму. Аналітики з Military Media Center зазначають, що противник зміцнює Кримські перешийки і проводять фортифікацію північної, західної та східної частин півострова.