У Донецьку вибухи: димить над заводом "Топаз", де виготовляють військову продукцію (відео)

Чорний дим здійнявся в районі одного з промислових підприємств, де, зокрема, займаються виробництвом комплексів дальньої радіотехнічної розвідки, пишуть у мережі.

В окупованому Донецьку, 13 липня вдень. пролунали потужні вибухи. Над містом здійнялися клуби диму. Про вибухи у місті пишуть в місцевому телеграм-каналі "Типовий Донецьк".

На кадрах видно, як у небі з'явився густий чорний дим, а також зафіксована робота протиповітряної оборони росіян.

Місцеві зазначають, що приліт стався в районі завода "Топаз" на півночі міста.

На заводі "Топаз" виробляли складні радіотехнічні комплекси та системи, в тому числі комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО.

Також очевидці публікують фото уламків ракети, які впали в мікрорайоні Азотний.

У російських пабліках пишуть, що ракета влучила в цех, який нібито не працює.

"Куйбишевський район Донецька – приліт на територію непрацюючого цеху заводу. За попередньою інформацією, без постраждалих. Інформація уточнюється", — йдеться в повідомленні.

Офіційні коментарі з приводу інциденту поки не надавалися. Інших подробиць щодо вибухів на цей час немає.

Нагадаємо, що 12 липня вночі зафіксували прильоти в казарми чеченських бойовиків в окупованому Маріуполі. Загиблих та поранених потайки вночі вивозили в окупований Донецьк.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розгромили штаб росіян у Нескучному. Окупанти вирили там глибокі окопи в підлозі, а в стінах вирізали отвори для кулеметів. Їх атакувала не західна техніка, а штурмовики батальйону "Арей".