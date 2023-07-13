Якнайшвидше: Європарламент прискорив процедуру виділення коштів на боєприпаси для України

Рішення, оприлюднене європейськими чиновниками, ще не означає, що гроші на випуск боєприпасів вже виділено. Попереду — ще один етап, а потім — розв'язання проблем з виробництвом снарядів.

Європейські чиновники почали виконувати третій пункт плану, який прискорить випуск снарядів, потрібних Україні для ведення бойових дій. Про це розповіла пресслужба Європейської Ради.

Пункт плану стосується проблеми пошуку коштів на прискорення випуску снарядів. 13 липня з цього питання дійшли згоди дві європейські інституції — Європейська Рада та Європейський парламент.

Завдяки узгодженій позиції незабаром нарешті виділять 500 млн євро і використають їх, щоб посилити виробничі потужності, які існують в Європі. При цьому планують, що будуть випускати і артилерійські снаряди, і ракети, і боєприпаси класу "земля-земля".

Сьогоднішні рішення все ще не означають, що процес почався. Попереду наступний крок, пояснюється у повідомленні пресслужби. Тепер цю узгоджену позицію повинні затвердити обидві інституції — Єврорада та Європарламент.

Зазначимо, 20 березня 2023 року Єврорада погодилась виділити 1 млн євро на снаряди для України. При цьому половина цієї суми відразу ішла на закупівлю снарядів, а половина — на стимулювання виробництва.

У мережі можна відшукати перелік збройних заводів, які випускають снаряди різних типів. Автори аналітичного матеріалу нарахували їх кілька десятків.

Між тим світові ЗМІ зауважили низку проблеми щодо нарощування виробництва боєприпасів.

Наприклад лідер випуску снарядів калібру 155 мм Nammo здатен навипускати лише 20 тис. снарядів на рік, а доклавши певних зусиль — 200 тис. снарядів на рік у 2028 році. Між тим Україні потрібно 250 тис. снарядів на місяць і вже зараз.

З іншого боку німецький виробник Rheinmetall запевняв, що здатен випускати 450 тис. снарядів на рік. А в майбутньому наростить до 600 тис. снарядів на рік.

Також зауважили ще одну проблему — в Європі не вистачить пороху та інших вибухових речовин для виробництва такої кількості снарядів. Зокрема, про це говорять представники заводу Explosia — державної компанії Чехії, яка пускає порох.

Нагадуємо, 13 липня Німеччина повідомила про військовий пакет допомоги, який вже отримала Україна. В пакеті — 6 нових установок "Гепард", які використовують проти дронів-камікадзе.

Своєю чергою напередодні стало відомо про програму навчання українських пілотів у Румунії. Пілотів навчатимуть літати на бомбардувальниках F-16: є і літаки, і інструктори, і тренажери.