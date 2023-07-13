FPV-камікадзе за 20 тисяч гривень: Сирський показав роботу групи аеророзвідки (відео)

Український захисник назвав переваги використання дронів FPV-камікадзе, які коштують 20 тисяч гривень.

Українські захисники на передовій успішно використовують дрони. Про роботу 3-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького розповів 13 липня у Telegram-каналі командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський.

На відео він показав військовослужбовця з псевдо "Халк". Воїн 3-го механізованого батальйону розповів особливості роботи з дронами, якими українські захисники знищують росіян, зокрема, зі скидами та FPV-камікадзе.

Роман був призваний на службу до війська за мобілізацією. На початку широкомасштабного вторгнення російських загарбників у 2022 році. Пройшов навчання на протитанкіста. В процесі служби розібрався з дронами.

Зараз Роман та його побратими ефективно та результативно знищують техніку, живу силу та укріплення ворога на землі та з повітря. Він розповів, що аерорзвідники наразі активно допомагають піхоті відбивати російські атаки.

"Зараз ми з піхотою разом", – зазначив він.

БПЛА виконують роль "бомбардувальників", скидаючи вибухівку, а також камікадзе, що летять в один кінець — фатальний для російського ворога. Зі слів Романа, не завжди вдається успішно знищити техніку ворога, але навіть будь-яке влучання дрона-камікадзе дозволяє вплинути на екіпаж, який точно отримує контузію.

Роман порівняв, наскільки вигідно використовувати дрони та, наприклад, ПТРК Javelin. У фінансовому еквіваленті це порівняння несумісне, адже, з його слів, ракета до американської зброї коштує 80 тисяч доларів, а дрон – 20 тисяч гривень.

"Це найдієвіший спосіб уражати їхню техніку", – додав захисник.

Нагадаємо,13 липня Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав удари українського "Града" по військах РФ. Він оцінив роботу розрахунку РСЗВ "Град" 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.