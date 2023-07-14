Свідомо повернувся з Польщі: під Бахмутом загинув захисник із Прикарпаття (фото)

Андрій Виваль з Івано-Франківської області служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс".

На фронті в Бахмутському районі Донецької області загинув військовослужбовець з Івано-Франківської області Андрій Виваль. Про це стало відомо зі сторінки Рогатинської міської ради у Facebook 13 липня.

"Війна з російськими окупантами забрала життя молодого, енергійного, життєрадісного 37-річного чоловіка, у якого все ще було попереду... Невблаганна смерть обірвала цвіт молодого життя..." — ідеться в публікації.

Захисник служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді "Едельвейс". Був призваний до Збройних сил влітку 2022 року, після того, як свідомо кинув роботу в Польщі та повернувся в Україну.

Життя чоловіка обірвалося під час виконання бойового завдання під Бахмутом через осколок ворожого снаряда.

Андрій Виваль загинув під Бахмутом

Земляки згадують Андрія порядною і доброю людиною. Він був середнім сином із трьох дітей, працював у різні періоди у Львові та за кордоном.

"Важко усвідомлювати кожну втрату, ще важче — розуміти, що ця втрата, на жаль, не остання. І чим далі, тим болить усе сильніше. Гинуть найкращі люди нашої країни, люди, які стали Героями", — написали в міськраді.

Нагадаємо, що 11 липня стало відомо про загибель у бою з російськими окупантами українського актора Філіпа Віннера. За словами колег Філіпа, він із перших днів вторгнення захищав Україну в найгарячіших точках.

Раніше, 9 липня, Глухівська міська рада повідомила про загибель 31-річного прикордонника Олександра Єрмоленка з позивним "Водолій". У захисника, нагородженого орденом "За мужність", залишилися дружина і троє неповнолітніх дітей.