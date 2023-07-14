РФ атакувала "Шахедами" Кривий Ріг: адмінбудівлю зруйновано, є постраждалі, — ОВА (фото)

За словами глави військової адміністрації Дніпропетровської області Сергія Лисака, загалом було знищено 6 дронів-камікадзе, але їх було більше, що і призвело до нових пошкоджень. Область також атакували з артилерії.

Російські окупанти атакували місто Кривий Ріг у Дніпропетровській області БПЛА іранського виробництва типу Shahed. Це призвело до нових руйнувань і постраждалих. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 14 липня.

За його словами, загалом захисникам із повiтряного командування "Схід" вдалося збити 6 дронів-камікадзе. На жаль їх було більше і знищити всі не вдалося.

"Пошкоджене комунальне підприємство. На його території одна адмінбудівля знищена, ще три – понівечені. Побита спецтехніка. Зачепило й транспортне підприємство і два двоповерхові житлові будинки", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки поранення дістав 56-річний чоловік, але його життю нічого не загрожує і він лікуватиметься вдома.

Сергій Лисак окремо додав, що противник вдарив і по Синельниківщині, а Великомихайлівська громада була атакована з артилерії. У результаті зафіксовано пошкодження на одному з місцевих складів, у приватному будинку, а також на лінії електропередач.

Обійшлося без жертв і постраждалих.

У Повітряних силах зазначили, що за попередню добу російські окупанти запустили по Україні 17 ударних безпілотників Shahed-136/131, з яких 16 вдалося знищити.

Також сили ППО знищили 7 розвідувальних БПЛА.

"Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 липня Запорізька ОВА показала наслідки обстрілу з боку РФ. Російські окупанти запустили по області дві крилаті ракети, кожна — вагою півтонни. Унаслідок вибуху повністю вигоріло промислове підприємство, яке розташоване неподалік міста.