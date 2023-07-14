Мобілізація в Україні: чоловікам розповіли про реальне покарання для ухилянтів

Для тих, хто вирішив уникнути вручення повістки, існує два види відповідальності: адміністративна і кримінальна. Обвинувачені можуть відбутися штрафом, а деяким загрожує реальний термін.

В Україні триває воєнний стан, у зв'язку з яким діє і загальна мобілізація. Чоловікам розповіли, як можуть покарати ухилянтів. Про це повідомляє "24 канал".

Фахівці зазначають, що ухилення від мобілізації в Україні може спричинити як адміністративну, так і кримінальну відповідальність.

Адміністративна відповідальність: що відомо

До адміністративних правопорушень за законом відносять:

псування військово-облікових документів або втрата їх з необережності. За це українцям може загрожувати штраф від 51 гривні до 119 гривень;

порушення призовниками, військовозобов'язаними, резервістами правил військового обліку. У такому разі сума штрафу зросте до 3400-5100 гривень.

Скасувати таке рішення й уникнути відповідальності можна лише в судовому порядку після подання позову проти ТЦК і СП.

Кримінальна відповідальність: що відомо

Одна з найпоширеніших статей у такому випадку — 336. У ній йдеться про ухилення від призову на військову службу під час загальної мобілізації. Обвинуваченому загрожуватиме позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Умовний строк і скасування постанови: подробиці

При цьому, реальне покарання можна замінити умовним терміном, який триватиме від півроку до трьох років, або ж від року до двох років. Військовозобов'язані громадяни, які отримали умовний термін, повинні будуть виконати покладені на них обов'язки, а також не вчиняти нових злочинів.

У разі, якщо це все ж таки станеться, випробувальний термін замінять реальним і українця можуть заарештувати.

Суд може все ж таки скасувати постанову військкоматів. Річ у тім, що видана повістка складається з двох частин — безпосередньо документ і корінець, де українець має поставити свій підпис. Якщо чоловік не приходить до ТЦК, то начальник відомства виносить постанову і громадян притягують до адміністративної відповідальності.

Такі постанови часто скасовують з підстав порушення процедури розгляду адміністративної справи. Також у тих випадках, якщо немає підстав, що цей чоловік отримував повістку.

Нагадаємо, 13 липня повідомлялося, що робити українцям, яких примусово утримують у ТЦК. Юристи закликають українців насамперед заспокоїтися і не проявляти агресивних дій до людей, у яких є зброя, адже це може плачевно закінчитися.