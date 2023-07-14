Потрібні перешкоди в 1 МВт: експерти розповіли, як можна "підсмажити" електроніку бомби ФАБ-500

На Заході існує система AN/ALQ-218, яка має потужність до 2 МВт і може вивести з ладу російську авіабомбу, оснащену універсальним модулем планування і корекції. Такі системи можуть встановлюватися на винищувачах F-16.

У мережі з'явилися фотографії електронної "начинки" російської авіабомби ФАБ-500, оснащеної універсальним модулем планування і корекції (УМПК). Як з'ясувалося, бомба має антенну решітку малогабаритного приймача "Комета-М", який забезпечує безперешкодний зв'язок і коригування авіабомби навіть за наявності систем РЕБ. Про те як можна вивести з ладу російську бомбу розповіли 14 липня оглядачі Bulgarian Military.

ФАБ-500

Російська авіабомба ФАБ-500 є фугасною бомбою масою 500 кг, яку скидають із бомбардувальників із висоти до 10 км, що ускладнює її виявлення. Вона відома своєю точністю і руйнівною силою, що робить її грізною зброєю в арсеналі ЗС РФ, вважають автори матеріалу.

Бомба оснащена парашутом, який уповільнює її спуск, дозволяючи відхилятися від курсу і уникати засобів ППО. Крім того, FAB-500 може оснащуватися УМПК і різними системами наведення, зокрема лазерними і GPS, що ще більше підвищує точність і ефективність її застосування.

Російська авіабомба ФАБ-500 з УМПК

Що таке "Комета-М"

Російська адаптивна антенна решітка "Комета-М" являє собою складну радіолокаційну систему, призначену для виявлення і супроводу повітряних цілей. Це високотехнологічна система, яка використовує сучасні алгоритми і методи обробки сигналів для забезпечення точного і надійного супроводу цілей.

Система здатна виявляти і супроводжувати кілька цілей одночасно, що робить її ідеальним рішенням для військових завдань.

Система "Комета-М" розрахована на роботу в найрізноманітніших умовах, включно зі складними погодними умовами та високим рівнем електромагнітних перешкод. Але ключовою її особливістю є здатність адаптуватися до мінливих умов навколишнього середовища. У системі використовується складна антенна решітка, яка може динамічно переналаштовуватися для оптимізації роботи залежно від поточних умов експлуатації.

Електроніка ситсеми "Комета-М"

Чим можна вивести з ладу

За даними різних джерел, пишуть оглядачі, для протидії роботі такої системи необхідно мати джерело перешкод потужністю 1 МВт. Крім того, відстань, з якої можна "підсмажити" систему авіабомби ФАБ-500, становить не більше 10 км.

Оглядачі задаються питанням, чи існують на Заході системи РЕБ такої потужності і які засоби здатні протидіяти "Кометі-М". Насамперед — це одна з найпотужніших систем AN/ALQ-249 Next Generation Jammer, однак вона перебуває на стадії розроблення і ще не прийнята на озброєння ВМС США.

Винищувач F-16 Фото: Flickr

Ще однією західною системою, здатною перехопити російську авіабомбу ФАБ-500, є система тактичних перешкод AN/ALQ-218, розроблена компанією BAE Systems. Вона може встановлюватися на різні літаки, включно з F-16 і F-35. AN/ALQ-218 має потужність до 2 МВт і здатна глушити широкий діапазон радіолокаційних частот.

Таким чином, якщо ЗСУ отримають від західних союзників літаки F-16, то теоретично в української армії можуть з'явитися засоби, здатні нейтралізувати російський ФАБ-500, шляхом виведення з ладу електронної "начинки" авіабомби.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що з березня цього року окупанти почали частіше завдавати ударів по прифронтових районах керованими авіаційними бомбами. За його словами, збивати російські бомби в принципі можливо, але зробити це не так просто.