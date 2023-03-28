Росія все частіше застосовує авіабомби ФАБ-500: які контрзаходи є в ЗСУ, — спікер ВПС

Авіабомби можна скидати на великій висоті з відстані понад 50 км від цілі. Для того, щоб протистояти цій загрозі, Повітряним силам України потрібні західні літаки з ракетами класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км.

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Останнім часом збільшилася активність тактичної авіації ПКС РФ, яка все частіше застосовує для ударів по прифронтових зонах керовані авіаційні бомби. Для того, щоб протистояти новій тактиці окупантів, українській армії необхідні сучасні багатоцільові літаки та далекобійні засоби ППО. Про це 28 березня в ефірі телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Бачимо, що активність тактичної авіації останнім часом дещо збільшилася. Застосовуються не тільки ракети, які можуть летіти на досить великі відстані, а й керовані авіаційні бомби, які противник починає застосовувати по прифронтових регіонах", — зазначив він.

Полковник вважає, що найефективніший метод протистояти таким атакам — відігнати російську авіацію від лінії фронту та українських кордонів за допомогою далекобійних засобів повітряної оборони SAMP-T та Patriot, а також сучасних винищувачів.

"Росія має такі винищувачі, як Су-30 — це модернізована версія Су-27, новітній літак Су-35, також винищувач-бомбардувальник Су-34, штурмовики та вертольоти. Використовуються бомби ФАБ-500. Це керовані авіаційні бомби ще радянських часів, які дообладнають крилами, і летять вони до цілі за GPS-навігацією", — розповів Ігнат.

За його словами, маючи на озброєнні такі бомби винищувач Су-35 може не заходити до зони ураження української ППО, а на великій висоті та з відстані понад 50 км скидати їх на цілі. Після чого боєприпаси перетинають кордон, планують та завдають ударів по встановлених цілях, пояснив полковник.

Водночас, ФАБ-500 не є достатньо точною зброєю, тому часто авіабомби потрапляють по цивільних об'єктах, але Росія, як завжди, "бере не якістю, а кількістю", підкреслив Ігнат. І хоча збивати російські бомби, в принципі, можливо, вважає полковник, зробити це не так просто.

"Бомб у них багато. Якщо вони матимуть можливість їх модернізувати, як вони і роблять, це буде новий тип загрози, на який потрібно реагувати, і реагувати оперативно. Найкращий спосіб протидії — це західні літаки з ракетами класу "повітря-повітря" з дальністю до 180 км", — підсумував Ігнат.

Нагадаємо, Повітряні сили України мають потенціал із ПКС Росії у співвідношенні один до п'яти, або один до шести. Як повідомив полковник Юрій Ігнат, росіяни мають перевагу в плані технологій, тому вони мають можливість не тільки виробляти нові, а й модернізувати старі літаки.