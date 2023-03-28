Россия все чаще применяет авиабомбы ФАБ-500: какие контрмеры есть у ВСУ, — спикер ВВС

Авиабомбы можно сбрасывать на большой высоте с расстояния свыше 50 км от цели. Для того чтобы противостоять этой угрозе, Воздушным силам Украины нужны западные самолеты с ракетами класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км.

Related video

В последнее время увеличилась активность тактической авиации ВКС РФ, которая все чаще применяет для ударов по прифронтовым зонам управляемые авиационные бомбы. Для того чтобы противостоять новой тактике оккупантов украинской армии необходимы современные многоцелевые самолеты и более дальнобойные средства ПВО. Об этом 28 марта в эфире телемарафона заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"Видим, что активность тактической авиации в последнее время несколько увеличилась. Применяются не только ракеты, которые могут лететь на довольно большие расстояния, но и управляемых авиационные бомбы, которые противник начинает применять по прифронтовым регионам", — отметил он.

Полковник считает, что самый эффективный метод противостоять таким атакам — отогнать российскую авиацию от линии фронта и украинских границ с помощью дальнобойных средств воздушной обороны SAMP-T и Patriot, а также современных истребителей.

"Россия имеет такие истребители, как Су-30 — это модернизированная версия Су-27, новейший самолет Су-35, также истребитель-бомбардировщик Су-34, штурмовики и вертолеты. Используются бомбы ФАБ-500. Это управляемые авиационные бомбы еще советских времен, которые дооборудуют крыльями, и летят они к цели по GPS-навигации", — рассказал Игнат

По его словам, имея на вооружении такие бомбы истребитель Су-35 может не заходить в зону поражения украинской ПВО, а на большой высоте и с расстояния более 50 км сбрасывать их на цель. После чего боеприпасы пересекают границу, планируют и наносят удары по установленным целям, пояснил полковник.

В то же время ФАБ-500 не являются достаточно точным оружием, поэтому часто авиабомбы попадают по гражданским объектам, но Россия, как обычно, "берет не качеством, а количеством", подчеркнул Игнат. И хотя сбивать российские бомбы в принципе возможно, считает полковник, сделать это не так просто.

"Бомб у них много. Если они будут иметь возможность их модернизировать, как они и делают, это будет новый тип угрозы, на который нужно реагировать, и реагировать оперативно. Наилучший способ противодействия — это западные самолеты с ракетами класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км", — подытожил Игнат.

Напомним, Воздушные силы Украины имеют потенциал с ВКС России в соотношении один к пяти, или один к шести. Как сообщил полковник Юрий Игнат, у россиян имеется преимущество в плане технологий, поэтому они имеют возможность не только производить новые, но и модернизировать старые самолеты.