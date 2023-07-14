"Це вже існує": Буданов розповів, як ліквідують ворогів України за кордоном

За словами керівника ГУР, в Україні існує аналог ізраїльського Моссаду.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов вважає, що нам не потрібно створювати аналог ізраїльського Моссаду для ліквідації ворогів за кордоном. Така структура вже існує. Про це глава ГУР заявив в інтерв'ю агентству Reuters.

"Якщо ви запитуєте про Моссад, знаменитий знищенням ворогів своєї держави, то ми цим займалися і будемо займатися. Нам не потрібно нічого створювати, тому що це вже існує", — сказав він.

Про Буданова в російських ЗМІ говорять із ненавистю. Як зазначає Reuters, його зображують залаштунковим натхненником зусиль із завдання удару у відповідь по Росії.

Російські ЗМІ повідомили, що у квітні суд у Москві заочно заарештував Буданова за обвинуваченням у тероризмі.

Спроби замахів на Буданова

Відтоді як він очолив шпигунську службу, на нього було скоєно безліч невдалих замахів, зокрема невдалий вибух автомобіля, унаслідок якого нападник був підірваний.

"Єдине, що я можу сказати, це те, що вони не припинили спроби, але повторюся — все марно", — сказав він.

Наприкінці травня було завдано повітряного удару по його штабу на Рибальському півострові в Києві, що спричинило повідомлення російських ЗМІ про те, що він був важко поранений. Буданов применшив значення.

"Це була не перша їхня спроба. Але, як бачите, ми знову тут, в основних приміщеннях цієї будівлі. Коли ви були зовні, ви могли бачити, як люди ходять і працюють", — додав він.

Нагадаємо, 14 липня писав про те, що Буданов розповів про зв'язки розвідки в Кремлі. За словами глави ГУР, у 2014 році Україна повністю програла інформаційну війну, проте зараз перевага на нашому боці. Києву відомо про все, що планує Москва.

Раніше, 11 липня повідомлялося, що під час заколоту "вагнерівці" дійшли до однієї з ядерних баз РФ. Кирило Буданов зазначив, що найманці хотіли отримати доступ до невеликих ядерних пристроїв радянського виробництва.