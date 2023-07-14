FPV-дрони довершили роботу: ССО штурмували позиції росіян на острові Дніпра (відео)

Внаслідок операції українських військових знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено, а також ліквідовано 5 окупантів.

Воїни 73 морського центру спеціальних операцій Сил спеціальних операцій ЗС України провели штурмові дії на одному з островів на річці Дніпро. Подробиці 14 липня Сил спеціальних операцій ЗС України повідомили у Facebook.

Українські війська виявили позиції противника та невідомий предмет, який значно погіршував роботу засобів повітряної розвідки Сил оборони. Бійці ухвалили рішення висунутися в район і знищити особовий склад та надалі взяти під контроль визначений район.

"Лише один дрон може вирішити, чи буде ви жити, чи помрете", – йдеться на відео.

Після детального планування, воїни 73 морського центру спеціальних операцій ССО висунулися на двох човнах і здійснили штурм позицій противника. Їм вдалося знищити двох окупантів та просунутися далі.

Успішну роботу штурмової групи закінчили оператори FPV дронів. Згодом інший човен росіян прибув за пораненими, але й він був уражений.

Результат дій бійців успішні. Внаслідок операції знищено 1 човен противника і 1 пошкоджено. Крім того, знешкоджено 5 окупантів.

"Працюємо далі!" – зазначили захисники.

ССО України у війні з Росією

ССО України у липні знищили 9 одиниць ворожої техніки в районі Бахмута. Зафіксовано ліквідацію артустановки та важливі комплекси військ РФ – Р — 325У, станція РЕБ "Леєр", комплекси П-18 "Малахіт" та комплекс "Каста — 2Е2".

Також у липні в районі Бахмута артилерія знищила три "Гради". Вся техніка, яку російські загарбники особливо не ховали, була знищена після проведення спеціальної розвідки в тилу ворога.

Нагадаємо, 14 липня безпілотник знищив рідкісний російським БТР. Техніка мала мінувати територію, щоб уповільнити ЗСУ, але сам наїхав на міну, а скинута з БПЛА граната спричинила детонацію боєкомплекту.