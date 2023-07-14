Найманці ПВК "Вагнер" тренують бійців тероборони Білорусі, — Міноборони РБ

Російські найманці займаються боєпідготовкою і передають свій "безцінний" бойовий досвід білоруським тероборонівцям. Раніше Лукашенко спростовував повідомлення про те, що Білорусь будує тренувальні табори для ПВК "Вагнер".

14 липня Міністерство оборони Білорусі повідомило, що найманці з приватної військової компанії "Вагнер" тренують бійців підрозділів територіальних військ, пише БЕЛТА.

У міністерстві повідомили, що навчання проходили недалеко від міста Осиповичі, приблизно за 90 км на південь від столиці Мінська.

Як розповіли у військовому відомстві, підрозділи освоюють навички тактичної стрільби та переміщення на полі бою. Крім того, військовозобов'язані здобувають знання з інженерної підготовки та тактичної медицини.

"Вагнера виступали як інструктори з низки військових дисциплін", — ідеться в повідомленні міноборони РБ в Telegram.

Власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина було вислано до Білорусі після спроби збройного заколоту минулого місяця. Однак незрозуміло, чи перебуває він усе ще в країні, чи в Росії.

Його бійцям було надано можливість приєднатися до нього, піти у відставку або приєднатися до російської армії в межах угоди, що поклала край заколоту.

Утім, Олександр Лукашенко заявив, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин і його найманці станом на 6 липня не перебували в Білорусі, що вказувало на те, що бізнесмен, можливо, не виконував угоду, яку "уклав" із президентом РФ Володимиром Путіним, а сам білоруський лідер від нього дистанціюється. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни від 6 липня.

Нагадаємо, що в Білорусі полігони Збройних Сил країни готуються прийняти чергову зміну для проведення заходів спільної підготовки військовослужбовців Білорусі та Росії.