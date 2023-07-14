Мобілізація строковиків в Україні: що зміниться вже з 1 серпня

У Кабміні заявили, що з 1 серпня строковики за бажанням можуть бути мобілізовані за бажанням, але за певних умов.

В Україні триває загальна мобілізація. Уже з серпня строковики зможуть добровільно перевестися в категорію мобілізованих. Про це йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

Так, ще наприкінці червня набув чинності Закон №3161-IX. Він передбачає, що військовослужбовці строкової військової служби можуть добровільно стати мобілізованими, але за умов:

Строк їхньої військової служби закінчився під час воєнного стану;

Військова служба продовжена понад установлені строки;

Під час воєнного стану вони прослужили не менше шести місяців.

Також Закон передбачає запровадження щомісячної додаткової винагороди для строковиків. Така норма набуде чинності вже 1 серпня 2023 року.

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