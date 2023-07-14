Шантажист і здирник: у Москві затримали експрацівника ФСБ

Анонімні джерела повідомляють, що експрацівник російських спецслужб шантажував високопосадовців. Також є версія, що це чистка, яку проводить Путін після заколоту Пригожина.

У Москві затримали адміністратора кількох прокремлівських Telegram-каналів та експрацівника ФСБ РФ Михайла Полякова. Російські правоохоронці підозрюють його у вимаганні грошей з чиновників та бізнесменів. Про подію одним з перших повідомило електронне видання "ВЧК-ОГПУ".

Видання пояснило, чим саме займався затриманий: він опікувався Telegram-каналами "Кремлівська прачка", BRIEF та "Силовики". Після затримання чоловіка доправили до Головного слідчого управління ГУ МВС у Москві, почався допит.

Згідно з інформацією, отриманою від анонімних джерел, Полякова підозрюються у здирництві. Поки що офіційно не відомо, кого саме він шантажував.

"ВЧК-ОГПУ" зауважило, що певний час на каналі "Кремлівська прачка" виходили статті, які компрометували нового очільника "Роскосмосу" Юрія Борисова. До того ж замовляв їх попередній очільник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін. Після низки "викриттів" публікації раптово припинились.

Також деякі деталі щодо Полякова оприлюднило видання Baza. Видання уточнило, що чоловік не адміністрував, а "мав стосунок" до ведення кількох Telegram-каналів.

Пізніше інформацію про затримання Полякова підтвердили й агентству "ТАСС". Також додали, що разом з ним затримали ще кількох осіб. Про кого саме ідеться поки що невідомо.

Telegram-канал "Кремлівська прачка" має 261 тис. підписників. Основна тематика дописів — поширення антиукраїнської та антизахідної пропаганди. Останній допис опубліковано о 18:23 13 липня.

Проросійський Telegram-канал "Кремлівська прачка"

Telegram-канал BRIEF — 469 тис. підписників і поширює ті ж самі меседжі. Втім автори каналу опублікували офіційне повідомлення, в якому заперечують свою причетність до затриманого. Крім того, розмістили допис, в якому припустили причину арешту — не вимагання, а спроба Кремля провести "чистку" серед незгодних з політикою Путіна

Так само від Полякова "відхрестились" адміністратори "Силовика" (297 тис. підписників).

Зазначимо, Слідчий комітет РФ поки що офіційно не підтвердив затримання Михайла Полякова.

Нагадуємо, після заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина ЗМІ повідомили про можливий арешт генерала Сергія Суровікіна. Припускають, що він опинився в "опалі" через зв'язки з екскухарем Путіна.

Водночас Британська розвідка стверджує, що серед військової верхівки ЗС РФ дійсно почались "чистки". По це свідчить зникнення відразу двох воєначальників — Суровікіна та Юнус-Бек-Євкурова.