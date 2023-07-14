Путін "усунув" 28 високопоставлених офіцерів після заколоту Пригожина, — розвідка Естонії

За інформацією голови розвідки Естонії Марго Гросберга, затримано заступника генерала Суровікіна, генерал-полковника Андрія Юдіна, генерала ГРУ і заступника міністра оборони з тилу. Самого Суровікіна вважають "безвісти зниклим".

Президент РФ Володимир Путін провів масову "чистку" офіцерів після невдалого повстання ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це заявив голова Розвідувального центру Міністерства оборони Естонії Марго Гросберг під час брифінгу, повідомляє видання ERR.

За інформацією естонської розвідки, Кремль звільнив 15 офіцерів, підозрюваних у причетності до повстання "вагнерівців". Ще 13 високопоставлених офіцерів було затримано. Крім того, у розвідці вважають "безвісти зниклим" головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна, якого не бачили в публічному просторі з 24 червня після заколоту Пригожина.

За інформацією Марго Гросберга, затримано заступника Суровікіна, генерал-полковника Андрія Юдіна, генерала ГРУ і заступника міністра оборони з тилу.

"Це не дивно, це було очікувано. Ймовірно, Путін підготував свій список, і зараз усуваються ті, кого вже не можна вважати надійними", — сказав Гросберг.

Голова розвідки Естонії також зазначив, що підрозділи військової компанії "Вагнер" за минулий тиждень передали своє важке озброєння російській армії. Частина вагнеріанців досі перебуває в Луганській області України, але участі в бойових діях не бере. Водночас, за інформацією Марго Гросберга, "вагнерівці" почали рухатися до Білорусі. У Воронезькій області помічено колони автобусів із білоруськими номерами.

Зазначимо, наприкінці червня росЗМІ писали про затримання заступника Суровікіна, генерала-полковника Андрія Юдіна. За чутками, він перебуває в СІЗО в московському Лефортово. Сам генерал-полковник спростовував цю інформацію, стверджуючи, що перебуває вдома "у відпустці".

13 липня у ЗМІ повідомляли, що після початку військового заколоту Євгена Пригожина в Кремлі затримали кілька високопоставлених військових, зокрема головнокомандувача Повітряно-космічними силами РФ Сергія Суровікіна.

За даними джерел The Wall Street Journal, російського генерала неодноразово викликали на допити, оскільки слідство намагалося з'ясувати, яку роль він відіграв у повстанні і чи знав про плани голови ПВК "Вагнер". Джерела ЗМІ, близько знайомі з ситуацією в Кремлі, припускали, що генерала можуть звільнити, щойно президент Путін розбереться з наслідками заколоту.

У Кремлі інформацію про затримання Суровікіна не коментували. 12 липня голова комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов відповів журналістам, що генерал Суровікін, який "зник" із публічного простору, "відпочиває".