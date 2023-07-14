"Вони ще будують оборону": бійці 36 ОБрМП вибили росіян із лісу на півдні, — полковник ЗСУ

За словами полковника 36-ї ОБрМП Віктора Сікози, він керував штурмом лісу, який був частково оточений низинною місцевістю. Українська піхота змогла зайти в ліс і почала ближній бій із росіянами.

Полковник 36-ї бригади морської піхоти України Віктор Сікоза розповів про бій із російськими окупантами за одну позицію. Бій тривав цілий тиждень. За цей час ЗС РФ встигли вибудувати нову лінію оборони. Про це повідомляє The New York Times.

"Вони все ще будують оборону", — сказав полковник Сікоза.

За словами Сікози, його бригада почала рух на півдні після початку контрнаступу ЗСУ. Минулого тижня він керував штурмом лісу, який був частково оточений низинною місцевістю. Російські війська окопалися і замінували території навколо, тому бронетехніка не змогла пройти. ЗСУ довелося штурмувати в першому порядку.

Сікоза розповів, що піхота змогла зайти до лісу і почала ближній бій із росіянами. Вирішальний поворот настав тоді, коли українські морські піхотинці змогли захопити два бункери та лінію траншей на узліссі. У росіян зникла можливість поповнювати запаси, а тому вони відступили.

За словами журналістів, рух полковника Сікози на півдні — це його особиста "одіссея". У 2014-му році йому довелося виїхати з окупованого Криму. Тепер контрнаступальні дії 36-ї бригади успішні.

"Понад рік противник укріпився тут", — сказав полковник Сікоза.

Він сказав, що українські сили не будуть рухатися такими темпами, на які всі розраховували. Росіяни змогли вибудувати багато ліній оборони. Вони встановлюють бетонні загородження від танків і перекидають додаткові війська.

"На жаль, у нас недостатньо високоточної зброї, щоб уражати цілі на далеких дистанціях" за російською лінією фронту, — зазначив Сікоза.

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