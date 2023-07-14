Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста і торгівця зброєю

Контрабандист налагодив роботу мережі підставних компаній. Американські фірми нібито легально купували зброю в США, а інші посередники транспортували її до Росії.

В Міністерстві юстиції Естонії повідомили, що екстрадували до США громадянина Росії Вадима Конощенок. При цьому вказано, що це співробітник російських спецслужб, який займався контрабандою зброї. Інформація з деталями екстрадиції опублікована на сайті відомства.

У дописі вказано, що росіянина підозрюють у контрабанді електроніки подвійного призначення та боєприпасів з США до РФ. Також зазначається, що 14 липня він постане перед судом в США, який розгляне усі деталі справи підозрюваного.

Згідно з результатами розслідування американських правоохоронців, Конощенок був ключовою фігурою у наладженні злочинної схеми. Разом зі спільниками він діяв через низку підставних компаній. З російського боку діяли дві компані — ТОВ "Сернія Інжиніринг" та ТОВ "Сертал" — свого часу вони потрапили у санкційний список США. За кордоном були контакти з іншими компаніями — називається мінімум одна естонська фірма Stonebridge Resources.

У матеріалі не вказано, скільки ж саме зброї вдалось ввезти фігуранту. Лише вказується, що було "сотні тисяч набоїв". Також називають кілька позицій контрабанди, яку він транспортував:

напівпровідники та електронні компоненти 35 видів (з цим товаром на руках його затримали 27 жовтня 2022 року);

набої 6,5 мм, 7 мм, .308 та.308 magnum, .223.

У одному з перехоплених листувань контрабандист зазначив, яку винагороду отримує за свої злочини — 10% від вартості товару.

Під час "вояжу" через Естонію чоловіка затримали згідно з ордером на арешт, виписаним Міністерством юстиції США.

Слідчі стежити за діяльністю фігуранта і мають докази, що він є працівником ФСБ РФ. Докази — інформація з його телефону, де деякі контакти мають приставку ФСБ. Також його кореспонденція надходила з домену російської спецслужби ("ФСБ.рф").

Якщо буде доведено, що Вадим Конощенок дійсно займався контрабандою зброї, то він опиниться у в'язниці на термін до 30 років.

Зазначимо, видання The Insider у лютому 2022 року присвятило матеріал російським контрабандистам зброї. У матеріалі названо імена спільників: Олексій Брайман, Вадим Єрмоленко, Євген Грінін, Олексій Іполитов, Борис Лівшиць, Світлана Скворцова. В США діяв Борис Лівшиць — він відкрив низку підставних американських фірм, купував через них американську зброю, а потім вже Конощенок відшукував способи доправляння її до РФ.

Нагадуємо, 19 травня було затримано контрабандиста, який поставляв до РФ техніку для роботи з технологіями штучного інтелекту й квантовими обчисленнями. Контрабандист — громадянин Греції, який встиг отримати престижну нагороду від НАТО й одночасно співпрацював з режимом Путіна.

Між тим Росія займається контрабандою не лише зброї, а й нафти. Після введення в дію санкцій ЄС використовують судна Греції, які везуть тонни сирої нафти, наприклад, до Албанії.