ПАР повинна буде заарештувати Путіна, якщо він приїде, — прокурор МКС

МКС не проводить заочних судових процесів, з цієї причини Путін має бути або виданий Москвою, або заарештований за межами РФ.

Влада ПАР повинна буде вчинити "правильно", у рамках міжнародного права, у разі приїзду президента РФ Володимира Путіна на саміт БРІКС, який відбудеться наступного місяця в Йоганнесбурзі. Таку заяву в п'ятницю, 14 липня, зробив головний прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан, передає CNN.

У березні 2023 року МКС виписав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової через підозри у воєнних злочинах: незаконній депортації дітей. Однак РФ, як, утім, США, Україна і Китай, не входять до МКС.

Цей суд не проводить заочних судових процесів, з цієї причини Путін має бути або виданий Москвою, або заарештований за межами РФ. Більшість держав світу — а саме 123 — учасники цього договору, і, згідно зі статутом суду, несуть юридичне зобов'язання щодо співпраці з судом. Таким чином, вони будуть зобов'язані виконувати виписаний ордер на арешт.

Водночас ПАР, яка приймає саміт БРІКС у поточному році, надала дипломатичну недоторканність усім офіційним особам, присутнім на саміті в серпні. Тобто Путін може приїхати в країну, попри чинний ордер на арешт від МКС.

Влада ПАР каже, що йдеться про стандартний протокол, який все ж не скасовує ордер МКС. За словами представників МЗС ПАР, країну не повідомили про те, чи приїде на саміт Путін.

"У ПАР десятиліттями відбувалися злочини проти людяності, апартеїд, і я не думаю, що їм потрібні уроки від мене, — пояснив прокурор. — Вони беруть участь у МКС на добровільних засадах і, думаю, вчинять правильно. Ми оцінимо те, що відбувається на саміті БРІКС, і відреагуємо відповідним чином".

Саміт БРІКС

Термін БРІК 2001 року запропонував економіст Goldman Sachs Джим О'Ніл для Бразилії, Росії, Індії та Китаю, згодом до блоку долучилася і Південна Африка.

Перший саміт організації відбувся 2009 року у РФ, 2010 року ПАР стала п'ятою учасницею блоку.

Нагадаємо, що Путін приїде на саміт БРІКС, і всі голови держав візьмуть особисту участь у форумі. Про це заявили представники Південної Африки.

Також повідомлялося, що, за даними російських ЗМІ, Путін побоюється нового заколоту і може проігнорувати саміт БРІКС у ПАР.