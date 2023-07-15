Справа не в ресурсах: Європа поводиться так, ніби не може захистити себе від РФ, — NYT

Як зазначає американський аналітик Раджан Менон, у європейців є не тільки засоби для оборони свого континенту, а й набагато більша зацікавленість у цьому, ніж у США.

Європейські країни перевершують Російську Федерацію за багатьма параметрами, проте все ще поводяться так, ніби не можуть самі себе захистити. Про це йдеться у статті директора аналітичного центру Defense Priorities Раджана Менона для The New York Times.

"Європа поводиться так, ніби у неї немає можливості запобігти нападу Росії, продовжуючи звертатися до Сполучених Штатів за військовою підтримкою", — зазначає Менон.

Аналітик вказав на те, що українська армія завадила наступу Росії на Київ ще до того, як американська зброя почала прибувати у великих кількостях. За його словами, крім західної зброї важливу роль відіграє сильний моральний дух і якість командування в Україні.

"Решта Європи, чиї ресурси набагато перевершують українські, перебуває в ще сильнішому становищі. Порівняйте Європу і Росію за будь-яким показником, який зазвичай використовують для вимірювання сили, і Європа виявиться набагато кращою", — констатував експерт.

Як зазначає Менон, Росія лідирує в деяких ключових категоріях озброєнь. При цьому російські сучасні ракети, засоби протиповітряної оборони і навіть польові радіостанції засновані на критично важливих компонентах зі США, Європи, Японії або Південної Кореї.

Своєю чергою європейські країни мають можливість розширювати свою оборонну промисловість. У Європі знаходяться оборонні компанії світового рівня BAE Systems, Thales, Safran, Leonardo і Rheinmetall.

За словами Менона, у європейців є не тільки засоби для захисту свого континенту, а й набагато більша зацікавленість у цьому, ніж у американців.

"Російська армія — не паперовий тигр. Але правильний урок, який слід винести з війни в Україні, полягає в тому, що європейці цілком здатні взяти на себе основну відповідальність за самозахист", — підсумував аналітик.

Нагадаємо, що на думку колишнього глави Генерального штабу Великої Британії Марка Карлтона-Сміта, Захід дуже переоцінив військовий потенціал Росії і зробив ту саму помилку, що і президент РФ Володимир Путін.