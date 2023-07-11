Захід переоцінив армію РФ і припустився тих самих помилок, що й Путін, — британський генерал (відео)

За словами колишнього голови Генштабу Великої Британії Марка Карлтона-Сміта, Європа і США прорахувалися з військовою ефективністю і мобілізацією Збройних сил України, з готовністю українського народу чинити опір агресору.

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Захід дуже переоцінив військовий потенціал Росії й припустився деяких помилок. Судячи з усього, тих самих, що й президент РФ Володимир Путін. Про це колишній голова Генерального штабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт сказав в інтерв'ю виданню "Лига.нет".

"З огляду на мільярди рублів, які були вкладені в модернізацію російської армії, ми припускали, що їхні тактичні військові показники будуть кращими", — сказав він.

За його словами, західні країни також неправильно зрозуміли глибину національного духу опору українського народу. Також Європа і США прорахувалися з військовою ефективністю та мобілізацією Збройних сил України.

"Ми припустили, що Росія може перемогти дуже швидко. А будь-який військовий опір України буде придушено", — сказав Карлтон-Сміт.

На його думку, Захід припустився тих самих помилок, що і президент РФ Володимир Путін та його військові командири. У Кремлі та Генштабі ЗС РФ не змогли правильно спланувати наступ. Зараз там намагаються відновити військовий імпульс.

Крім того, Карлтон-Сміт прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, він саме такий, яким він очікував його побачити.

"Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використовувати. І це не може відбуватися швидко", — сказав британський генерал.

Він також сказав, що не здивується, якщо Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще не вирішив, де саме використовувати накопичені резерви.

Марк Карлтон-Сміт про помилки Заходу (дивитися з 05:26)

Нагадаємо, що пресофіцер бригади ЗСУ заявив, що бої тривають в околицях Бахмута за вулицю Ювілейну. У російських окупантів залишається найбільш безпечний напрямок Попасна — Бахмут для проведення логістичних дій.

Крім того, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у центрі Вільнюса. Він сказав, що завдяки ЗСУ більше не буде ні розділень Польщі, ні принижень загарбниками Угорщини, ні російських танків у Празі. Слова Зеленського присутні зустріли оплесками.