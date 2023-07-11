Захід переоцінив армію РФ і припустився тих самих помилок, що й Путін, — британський генерал (відео)
За словами колишнього голови Генштабу Великої Британії Марка Карлтона-Сміта, Європа і США прорахувалися з військовою ефективністю і мобілізацією Збройних сил України, з готовністю українського народу чинити опір агресору.
Захід дуже переоцінив військовий потенціал Росії й припустився деяких помилок. Судячи з усього, тих самих, що й президент РФ Володимир Путін. Про це колишній голова Генерального штабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт сказав в інтерв'ю виданню "Лига.нет".
"З огляду на мільярди рублів, які були вкладені в модернізацію російської армії, ми припускали, що їхні тактичні військові показники будуть кращими", — сказав він.
За його словами, західні країни також неправильно зрозуміли глибину національного духу опору українського народу. Також Європа і США прорахувалися з військовою ефективністю та мобілізацією Збройних сил України.
"Ми припустили, що Росія може перемогти дуже швидко. А будь-який військовий опір України буде придушено", — сказав Карлтон-Сміт.
На його думку, Захід припустився тих самих помилок, що і президент РФ Володимир Путін та його військові командири. У Кремлі та Генштабі ЗС РФ не змогли правильно спланувати наступ. Зараз там намагаються відновити військовий імпульс.
Крім того, Карлтон-Сміт прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, він саме такий, яким він очікував його побачити.
"Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використовувати. І це не може відбуватися швидко", — сказав британський генерал.
Він також сказав, що не здивується, якщо Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний ще не вирішив, де саме використовувати накопичені резерви.
Нагадаємо, що пресофіцер бригади ЗСУ заявив, що бої тривають в околицях Бахмута за вулицю Ювілейну. У російських окупантів залишається найбільш безпечний напрямок Попасна — Бахмут для проведення логістичних дій.
Крім того, президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у центрі Вільнюса. Він сказав, що завдяки ЗСУ більше не буде ні розділень Польщі, ні принижень загарбниками Угорщини, ні російських танків у Празі. Слова Зеленського присутні зустріли оплесками.