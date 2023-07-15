"Мангал" не врятував: ЗСУ знищили екіпаж танка гвардійської дивізії ЗС РФ (фото)

Командир машини дивом врятувався, а навідник і механік загинули. Росіяни встановили на танку захист від ракет комплексу Javelin, але в разі ураження вийти з нього практично неможливо.

Українські військові точним попаданням знищили російський танк зі складу 291-го полку 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії. Фотографію прильоту по бойовій машині показали російські військкори.

"Відпрацював, йшов, прилетіло. Навідник і механік — 200-ті [загинули]. Командир дивом врятувався", — зазначили пропагандисти.

Судячи із зображення, двоє російських танкістів згоріли живцем після вибуху. Танк їхав, поки не вперся в рів, був ризик детонації боєкомплекту, уточнили військкори.

Мотострілецька дивізія окупантів воює зараз на Запорізькому напрямку.

Український військовий журналіст Юрій Бутусов зазначив, що на танку було встановлено "мангал", захист від ракет комплексу Javelin.

"Мангал" ускладнює вихід із танка в разі ураження. Командир танка встиг вискочити, а ось навідник, який сидить у башті поруч, а також механік-водій, вибратися не змогли", — зауважив Бутусов.

Нагадаємо, що ЗСУ під час контрнаступу вже використовують бойові танки Stridsvagn 122 виробництва Швеції. Це аналог німецького танка Leopard 2A5.

За даними ЗМІ, українські військові можуть отримати американські танки Abrams M1A1 раніше терміну. Зараз екіпажі проходять навчання на базі США Графенвер у Німеччині.