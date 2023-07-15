Б'ють ногами і стріляють: Україною котиться нова хвиля затримань військкомами, — ЗМІ (відео)

Згідно з повідомленнями в медіа, у низці міст активно "працюють" співробітники ТЦК, які затримують та силоміць саджають перехожих в автобуси. У ОК "Південь" заявили, що на оприлюднених відео — не військкоми.

В Україні спостерігається нова хвиля жорстоких методів вручення повісток військкомами, що включає побої, образи та стрілянину. Про це повідомляє "ТСН" 14 червня.

Кілька відео, що з'явилися в соціальних мережах за останню добу, показують затримання перехожих особами у військовій формі. Автори відео стверджують, що таким чином представники військкоматів проводять мобілізацію. Згідно з описом відео, затримання відбулися в Тернопільській, Одеській та Дніпропетровській областях.

У Тернопільській області побили пасажира автобуса

На одному з відео зафіксовано, як чоловіки у військовій формі, імовірно, представники одного з ТЦК Тернопільської області, озброєні автоматами, затримують громадянина біля автобуса на маршруті "Микулинці-Тернопіль". Чоловік чинить опір, після чого йому завдають удару коліном у живіт. До нього також звертаються лайками та матом. У кадрі також видно чоловіка у формі, схожій на поліцейську, який намагається зупинити чоловіка у військовій формі, тримаючи його за руки, але останній б'є громадянина ногою в живіт. Одна з присутніх жінок голосно обурюється, кажучи: "За яким правом ви зупиняєте автобус?"

Хоча Тернопільський обласний військкомат поки що не коментував цю подію, представники обласної поліції дали коментар журналістам.

"Ми бачили це відео в соціальних мережах", — сказав офіційний представник поліції Тернопільської області Сергій Крета. — Інформація про це внесена до Єдиного журналу обліку злочинів і правопорушень, але до нас ніхто не звернувся".

Жорсткі затримання в Одесі та позиція ОК "Південь"

Подібне відео також було опубліковано в одеських Telegram-каналах. На записі видно, як люди у військовій формі затримують цивільного. Той також чинить опір, після чого його повалили на землю, він отримує удар і його притискають ногою до землі. Зрештою його штовхають до жовтого мікроавтобуса. Автор відео стверджує, що затриманий отримав удар по голові.

Крім того, в одеських пабліках з'явилася інформація про тимчасові пункти, де видають повістки.

В Одеському обласному ТЦК журналістам повідомили, що наразі керівництво військкомату з'ясовує обставини цієї події, і поки що немає підтвердження того, що люди у військовій формі — співробітники саме військкомату.

Пізніше, після ретельнішого з'ясування обставин, керівник пресцентру Об'єднаного координаційного пресцентру Південних сил оборони Наталія Гуменюк повідомила:

"На відео — не наш транспортний засіб, такого транспортного засобу у військкоматі немає, на відео — не співробітники військкомату".

Наталія Гуменюк не виключила, що відповідні органи з'ясовуватимуть, що саме було знято на відео та хто є його учасниками.

Роздача повісток у Дніпропетровській області

Жителі Дніпропетровської області опублікували відео в одному з Telegram-каналів, на якому видно, що кілька людей у військовій формі, імовірно, представники військкомату, переслідують чоловіка. Авторка відео стверджує, що таким чином представники військкомату вручають повістки. Крім того, вона каже, що почула фразу "Стріляй у ноги" на адресу чоловіка, який біжить. Потім у відео лунає постріл у повітря. Авторка відео не вказує, хто зробив постріл, але на кадрах видно, як чоловік у цивільному одязі підіймає руку з якимось предметом. Після цього один із військових повалив цивільного на землю. "Вони його б'ють!" — кричить автор відео.

Наразі правоохоронні органи з'ясовують усі обставини цього інциденту. Про це повідомила офіційна представниця поліції Дніпропетровської області Анна Старчевська в коментарі ЗМІ.

"Матеріал зареєстровано, встановлено частину учасників подій, зараз із ними ведуть розмову співробітники поліції. До нас ніхто не звернувся із заявами. Матеріал був зареєстрований на підставі публікацій у ЗМІ. Поліція зараз проводить перевірку і встановлює всіх учасників подій", — повідомила Анна Старчевська.

Нагадаємо, 7 липня повідомлялося, що співробітники Одеського ТЦК відібрали у дівчини телефон, коли та знімала їхню роботу на вулиці.

Нагадаємо також, що 3 липня в Міноборони пообіцяли різко реагувати на скандали зі співробітниками ТЦК. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) каратимуть за ганебну поведінку і порушення прав громадян, а українців попросили повідомляти про такі випадки на гарячу лінію.